Членам избиркомов разрешат присутствовать в кабинках голосования и следить, чтобы никто не испортил бюллетень

На грядущих выборах президента наконец будет положен конец хулиганскому поведению отдельных граждан, которые вместо того чтобы надлежащим образом проставить галочку за президента, делают в бюллетенях непристойные рисунки, ставят отметку вне отведённой зоны, выражают свою политическую позицию или портят листок иным образом.

На предыдущих выборах члены избирательных комиссий, подсчитывающие голоса, неоднократно жаловались на моральные страдания, которые им приносят испорченные бюллетени. Некоторым из них приходилось читать экстремистские воззвания или лозунги против всех кандидатов. Чтобы решить эту проблему, отныне члены избиркомов отныне имеют право присутствовать в кабинках для голосования по собственному усмотрению.

– Если человек показался подозрительным, или если член комиссии увидел знакомого и хочет проследить за его политической сознательностью, теперь у него есть полное право отправиться вместе с голосующим в кабинку, – пояснил источник в ЦИК. – В случае, если избирателя даже это не остановило и он там самовыражается вместо того чтобы голосовать, членам УИК предписано вызывать участкового и составлять протокол.

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