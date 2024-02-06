 

Глава Минцифры Шадаев: портал госуслуг скоро смогут заменить умные колонки

06.02.2024, 15:30, Разное
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Глава Минцифры РФ Максут Шадаев высказал мнение о возможной замене портала госуслуг умными колонками с голосовым управлением. Оно было опубликовано в Telegram-канале телеканала “Звезда”.

Шадаев предполагает, что в будущем пользователи смогут получать все государственные услуги через голосовые колонки, начиная от записи к врачу и заканчивая сдачей экзаменов на водительские права.

Министр также подчеркнул, что голосовая колонка станет удобным средством для получения услуг. Это является возможным развитием технологии и облегчит взаимодействие граждан с государственными организациями.

Ранее Максут Шадаев сообщил, что в 2024 году на портале “Госуслуги” начнется использование технологии ChatGPT для консультирования граждан. Кроме того, он отметил, что РФ рассматривает возможность экспорта платформы “Госуслуги” в зарубежные дружественные страны, подчеркнув, что для этого не потребуется уплачивать лицензионные отчисления.


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