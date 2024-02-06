Скандалы: Это у нас не криптоферма, мы просто проветриваем

Нехорошая квартира разогрела квитанции всему дому

В жилом комплексе «На Заречной» увидели признаки работающей криптофермы. Теперь ТСЖ вынуждено оплачивать запредельные счета за электричество. Сама квартира, которая находится на подозрении, стала предметом судебного спора: ее первая владелица, пожилая женщина, через две недели после подписания дарственной в пользу дальнего родственника оказалась в пансионате.

В сентябре 2023 года в доме на Заречной улице стало твориться странное — куда-то массово начало «утекать» электричество. Если в среднем по городу строка об оплате электричества за общедомовые нужды (ОДН) в квитанции составляет около 70–80 рублей, здесь траты выросли до 200 рублей на квартиру.

Заходи, но ничего не трогай

ТСЖ отправилось на поиски пожирателя электричества. «По камерам отследили, куда заносится эксплуатационный аккумулятор. Пошли проверить электросети. Открыли шкаф и заметили, что там перепаянный автомат (предохранитель. — Прим. ред.) на больший номинал», — рассказал «Фонтанке» глава ТСЖ Алексей Лалетин.

«Им 50 ампер мало, а они перепаяли на 63 ампера. Мы это заметили, сразу же замерили, там было 67 ампер. Убедились несколько раз. Круглосуточное потребление — 67 ампер. Это порядка 10 тысяч кВт⋅ч в месяц. Это очень много. Среднее потребление на ту же однушку где-то 100–200 кВт⋅ч», — констатировал собеседник.

В декабре были замечены другие странности: постоянно открытые окна в одной из квартир все на том же этаже, включая новогодние праздники и особо морозные дни. Еще до появления аномалии один из жильцов заметил: кто-то заносил в лифт шумоизоляционные короба. Такие используются для майнинга — то есть для криптоферм. Открытые окна и рост счетов за электричество в эту версию логически укладываются: работает оборудование, которое необходимо охлаждать.

Траты за повышенные энергозатраты уходили в общедомовые нужды, так как реальный потребитель просто не передавал показания по счетчику «Петроэлектросбыту» и платил по среднему — за 100–150 кВт⋅ч. Все остальное начислялось как расходы ОДН.

Лалетина в ту самую квартиру пускать не хотели. «Я начал уже полицию вызывать, он (открывший дверь в квартиру мужчина. — Прим. ред.) засуетился немножко, сказал: «Хорошо, входи, но так, чтобы вот прямо ничего не трогай, вот тот шкафчик смотри, и все»», — пояснил глава ТСЖ.

По подсчетам «Фонтанки», такое количество энергии могла бы потреблять достаточно мощная майнинговая точка: 8–10 стандартных ферм по 6–8 видеокарт.

«Я с этими ребятами общался, мы вскрыли карты. Я их сначала отрубил от электроэнергии, потому что у них был повышенный автомат. Я с ними встретился, сказал, чтобы они прекращали свою деятельность. Они обещали, что все будут передавать и платить как надо. Я сказал им: покажите счетчики, я зафиксирую показания ваши», — пересказывает Лалетин события.

На счетчике значилось 3900 киловатт. Лалетин констатировал: показания нереальные — и предположил, что со счетчиком что-то намудрили. В пользу этого говорили и показания по расходу электричества. У главы ТСЖ есть версия, как может происходить «обман» счетчика. Так как каких-либо внешних вмешательств в проводку не видно, скорее всего, кто-то воспользовался генератором электромагнитного импульса.

Нехорошая квартира

Энергозатратная квартира в конце 2022 года сменила владельца, теперь прежняя собственница через суд пытается вернуть жилье обратно. Первая инстанция уже решила дело в пользу истицы. До недавнего времени квартира принадлежала пенсионерке Татьяне Дмитриевне, однако осенью 2022 года по договору дарения перешла к ее дальнему родственнику — как указано в решении суда (есть в распоряжении редакции), сыну двоюродной племянницы Георгию. Все это произошло, пока ее собственный сын Вячеслав был в отъезде за границей — по его словам, он моряк по профессии и уезжал на обучение.

Суд установил, что пока Вячеслав отсутствовал, Георгий вместе со своей матерью осуществляли уход за пенсионеркой. Осенью опекуны вместе с владелицей квартиры посетили нотариальную контору, но получили отказ в совершении сделки по дарению квартиры. «Была проведена беседа лично с истцом, в результате которой было установлено, что твердого желания о передаче квартиры у истицы не было, она была растеряна, напугана, поясняла, что лица, с которыми она пришла, являются ее родственниками, и если она не подпишет договор, то они не будут за ней ухаживать», — говорится в решении суда.

В октябре 2022 года Георгий и его мать обратились уже в МФЦ, и там на основании договора дарения квартира сменила владельца — им стал Георгий. На заседании суда Татьяна Дмитриевна пояснила: она не понимала, какие документы подписывала, так как на тот момент плохо себя чувствовала, в течение трех дней до этого к ней никто не приезжал и помощь не оказывал.

Через две недели после подписания договора пенсионерка оказалась в пансионате — договор на ее размещение заключила мать Георгия.

В рамках дела провели судебную психиатрическую экспертизу, которая установила, что Татьяна Дмитриевна на момент сделки страдала психическим расстройством и ее состояние «препятствовало ее способности осознавать реальное содержание подписываемых ею документов, спрогнозировать возможные последствия, осознанно принимать решения». Суд встал на сторону истицы и аннулировал сделку. В законную силу решение пока не вступило. Адвокат Георгия Леван Багдасаров сообщил «Фонтанке», что ответчик планирует обжаловать решение суда.

Редакция попросила Татьяну Дмитриевну рассказать, когда она поняла, что поставила подпись под договором дарения. «Вы знаете, я даже не помню этого. Дело в том, что они меня сразу после второго раза повезли в пансионат. [Сказали] «Поедешь в пансионат, там придешь в себя». Взяли паспорт, документы мои. Ну вот, и там меня устроили. Меня сын потом забрал оттуда. Документы мне не вернули, хотя я их просила», — пояснила пенсионерка.

Примерно через две недели после смены собственника квартира была выставлена на продажу. В настоящее время объявление снято с публикации, однако в распоряжении редакции есть скрины. На фото видно обстановку квартиры и вещи. Вячеслав подтвердил, что фото были сделаны в квартире его матери. Также мужчина подал заявление в полицию.

По информации главы ТСЖ «На Заречной» и Вячеслава, все признаки работы криптофермы наблюдаются до сих пор. Адвокат Георгия на вопрос «Фонтанки», есть ли в квартире криптоферма, ответил отрицательно. Мужчина утверждает, что в настоящее время в квартире никто не живет. По его версии, окна в квартире забыла закрыть уборщица — один раз.

Криптофермы в жилых домах могут представлять опасность. Например, в мае 2023 года в Гатчине загорелась квартира в многоэтажном доме — причиной пожара стала майнинговая ферма. В 2020 году по этой же причине начался пожар в коммуналке на набережной Карповки в Петербурге.

Ирина Корбат

Оригинал материала: “Фонтанка.ру”