GSMArena: Honor Magic6 Pro имеет кремниево-углеродную батарею второго поколения

Недавно анонсированный смартфон Honor Magic6 Pro представил новую технологию кремниево-углеродной батареи второго поколения. Об этом пишет издание GSMArena.

Кремний, вместо графита, используется как отрицательный электрод в этой батарее нового типа. Главным преимуществом является его высокая плотность, которая превосходит графит в 10 раз. Но он имеет менее длительный срок службы и больший размер. Для решения этой проблемы Honor использует кремниево-углеродный анод.

Производство аккумулятора включает в себя технологию микротоннелирования лазерного наведения, что увеличивает площадь контакта между электролитом и анодом, повышая емкость аккумулятора, особенно в низких напряжениях. Особенностью Magic6 Pro является также наличие специального чипа Power Enhanced Chip Honor E1, который регулирует ток в зависимости от условий и нагрузки, делая батарею безопаснее и более устойчивой в экстремальных погодных условиях, включая холод до -20 градусов Цельсия.

Honor Magic6 Pro поступил в продажу в Китае с 18 января 2024 года, начальная стоимость составляет 4399 юаней. Это интересное решение в мире смартфонов, которое обещает улучшить производительность и надежность батареи, особенно в холодных условиях.