Скандалы: Пытался обнимать и целовать

Школу в Балашихе охранял чоповец с тремя судимостями

Родители двух семиклассниц пожаловались на школьного охранника. Как рассказали дети, 49-летний Виктор С. лез к ним целоваться и мешал выйти из своей комнаты, куда девочки пришли зарядить вейп. Происшествие случилось в минувшую субботу, в 17:00.

Почему семиклассницы оказались в это время в учебном заведении и почему принесли именно туда электронные сигареты, разбирался корреспондент «МК».

Гимназия № 11 городского округа Балашиха находится под охраной частного охранного общества, как сейчас называют ЧОПы. 3 февраля в 17:00 школьные кружки и секции уже закончились, здание было закрыто. Но в дверь позвонили двое школьников: семиклассница с другом. Оказалось, что им надо зарядить вейп. Чоповец согласился дать им такую возможность, но при одном условии: друг уйдет, а девочка позовет подругу, которая ждала ее за территорией.

Подруга пришла, и дальше, как рассказала семиклассница, они мило беседовали с охранником. За разговором мужчина нежно обнял одну из девушек, прижал ее к себе и поцеловал в лоб. Затем позволил поставить на зарядку электронную сигарету, а на выходе пытался преградил ей путь рукой, но потом все же дал девушке уйти.

Школьницы, с их слов, жутко испугались, однако вернулись за вейпом. На этот раз атаке подверглась другая семиклассница. Виктор положил ей руку на плечо, но девушка смело прошла в каптерку и забрала свое зарядное устройство. После чего пожаловалась второму охраннику, а затем – и родителям.

– Охранник грубо нарушил все правила, – рассказали «МК» в гимназии №11. – Вход в школу в неучебное время строго запрещен. По инструкции, охранник не должен даже открывать дверь. Тем более пускать учениц с запрещенным электронным устройством. Продажа вейпа разрешена только с 18 лет!

Как стало известно «МК», чоповец из Балашихи имеет богатое прошлое. С 2016 года он трижды привлекался за мелкое хулиганство, и это не помешало ему устроиться в школу.

В гимназии №11 Виктор отработал всего месяц.

– Странный он какой-то. Всегда говорил девочкам «пока-пока», когда мы прощались с ним на выходе. Познакомился с моей одноклассницей, разговаривал с ней в раздевалке, – рассказала «МК» ученица седьмого класса.

– Он дружелюбный, не выстраивал с нами границ, – защитил чоповца ученик. – Мне это нравилось, хотя, наверное, это неправильно.

В настоящее время дружелюбного охранника проверяют в полиции. От работы в школе он отстранен.

Ситуацию прокомментировал бывший сотрудник ЧОП Михаил Евдокимов:

– Тут главная ошибка охранного предприятия. Почему они направили в школу человека с тремя судимостями, пусть и административным? Другой вопрос – к директору: почему он лишний раз не проверил, кто к нему устраивается на работу. Как мы видим, с первых дней охранник с хулиганским прошлым стал нарушить инструкцию и взаимодействовать с детьми не по служебным инструкциям и распускать руки. Почему дети пришли в школу заряжать вейп? Наверняка они знали, что дежурит «хороший дядя», и не сомневались, что он позволит им совершить незаконное действие. Конечно, если бы «дядя» сразу выстроил границы, то им в голову подобное прийти не могло. Кроме этого, когда в школу приходит новый охранник, сотрудник школы, отвечающий за безопасность, обязан просматривать камеры видеонаблюдения. В данном случае это сделано не было.

Конечно, в учебные заведения охранники идут неохотно. Зарплата маленькая, ответственности много… Но тем не менее нельзя брать на работу случайных людей.

Ольга Терешкова

Оригинал материала: “Московский комсомолец”