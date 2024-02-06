Скандалы: Дойти до самой сути

Суд рассмотрит по существу дело владельцев B&B, обвиняемых Денисом Шапиро в хищении у него 4 млрд рублей

Дорогомиловский районный суд Москвы начал рассмотрение по существу уголовного дела Александра Балаховского и Якова Босинзона. Скандально известный юрист Денис Шапиро требует с них более 4 млрд рублей, якобы похищенных у него владельцами холдинга по производству бытовой химии B&B. Фабула уголовного дела может оказаться противоречащей позиции арбитража, отказавшего Шапиро в признании недействительными сделок по отчуждению активов ООО «Бест Клин». Чьи аргументы окажутся сильнее?

Уголовное дело, поступившее в Дорогомиловский районный суд Москвы еще в ноябре 2022 года, дошло до рассмотрения по существу лишь в январе 2024 года. Совладельцы холдинга по производству бытовой химии Александр Балаховский и Яков Босинзон, а также гендиректор ООО «Бест Клин» (основное юридическое лицо холдинга, ныне ликвидировано) Александр Савоськин обвиняются в целом ряде якобы совершенных ими преступлений: мошенническом хищении у ООО «Бест клин» исключительных прав на товарные знаки Unicum, B&B, Easywork и других (ч. 4 ст. 159 УК РФ), незаконном использовании промышленных образцов, повлекшем крупный ущерб (ч. 2 ст. 147 УК РФ), незаконном использовании чужих товарных знаков группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 180 УК РФ), организации злоупотребления должностными полномочиями с тяжкими последствиями для ООО «Бест клин» (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ), а также легализации имущества, полученного преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Сумму ущерба, якобы причиненного в результате всех этих действий ООО «Бест Клин» и потерпевшему, следствие оценило более чем в 4 млрд рублей. При этом так и остается неясным, какие мотивы могли побудить совладельцев B&B действовать в ущерб собственному бизнесу.

Потерпевшим по этому громкому делу является юрист Денис Шапиро, ранее известный как Дионисий Золотов, а еще ранее как Денис Тумаркин, и еще более известный как «решала» и «профессиональный потерпевший». Адвокат Роман Кандауров, представляющий в суде интересы Дениса Шапиро, после первого заседания суда по существу рассматриваемого дела рассказал, на что рассчитывает сторона так называемого потерпевшего.

«По совокупности инкриминируемых преступлений фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы каждому. Учитывая, что Балаховский, Босинзон и Савоськин не раскаялись в содеянном, не загладили вред перед потерпевшим, мы будем настаивать на наиболее строгом наказании для всех подсудимых и взыскании всего причиненного их преступной деятельностью вреда», – заявил он.

А было ли преступление?

Между тем имеются основания предполагать, что это уголовное дело имеет признаки заказного, и Шапиро, мог заплатить за его возбуждение 1 млн долларов («потому что никто возбуждать не хотел»), рассчитывая взамен получить четыре миллиарда рублей с Балаховского и Босинзона. Телеграм-канал называет даже фамилию человека, которому Шапиро могла уйти круглая сумма: бывшему заместителю начальника СК столицы. Также канал приводит имена и должности других возможных участников «организованного преступного сообщества профессиональных потерпевших».

Насколько можно судить по раскрытым данным, пока Балаховский находился в СИЗО, ему поступали требования о выплате до четырех миллиардов за прекращение уголовного дела, сопровождавшиеся чуть ли не угрозами его здоровью и жизни. Среди тех, кто в этом участвовал, мог отметиться и адвокат Шапиро. Голос, похожий на голос Власкина, звучит на аудиозаписях, опубликованных журналистами. Позже сумма требований будто бы то снижалась до 600 млн рублей, то вырастала вновь.

На фоне всего этого следует отметить, что в августе 2023 года, Арбитражный суд Московской области отказал Денису Шапиро в исковых требованиях о признании недействительными сделок по отчуждению активов ООО «Бест Клин». А в ноябре 2023 Десятый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции в силе. Обе судебные инстанции посчитали претензии истца необоснованными, поскольку доказательства в подтверждение своих требований истец предоставить суду не смог, а приводимые им доводы суды сочли недоказанными. Также судьи не пошли на поводу у Шапиро, в качестве главного аргумента в свою пользу предъявлявшего именно это уголовное дело, о котором сейчас идет речь и которое наконец-то начал рассматривать Дорогомиловский суд. Напротив, всё выглядит так, что и первая, и апелляционная инстанция пришли к выводу, что это именно Шапиро пытался завладеть предприятием, принадлежащим Балаховскому и Босинзону, в ущерб их интересам.

В такой ситуации, когда уголовное дело против бизнесменов Александра Балаховского и Якова Босинзона, как мы можем увидеть, сформировано на основании, по сути, одних только показаний потерпевшего Дениса Шапиро, к тому же имеющего за плечами пять судимостей и славу «решалы», и может иметь признаки заказного преследования с целью вымогательства, на первый план выходит серьезный вопрос, касающийся самой сути этой истории. Будет ли учтена позиция арбитража в уголовном процессе? «Наша версия» продолжит наблюдать за этим делом и информировать читателей о ходе процесса.

Николай Ольхин

Оригинал материала: “Версия”