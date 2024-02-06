Huawei переключает производство смартфонов на чипы ИИ из-за роста спроса

Растущий спрос на чипы искусственного интеллекта и производственные ограничения заставили Huawei пересмотреть свои приоритеты, сократив выпуск своих премиальных смартфонов Mate 60 в пользу чипов для ИИ Ascend AI. Эту информацию пишет агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Компания Huawei оказалась в непростом положении, приходится выбирать между производством чипов для ИИ Ascend AI и чипов для смартфонов Kirin, поскольку они изготавливаются на одном и том же предприятии. Однако растущий спрос на чипы ИИ обещает более высокую прибыль, даже несмотря на успешный запуск флагманской модели Mate 60 в Китае.

США также ограничили поставки американских аналогов чипов в Китай, что подогревает спрос на ИИ-чипы. В ответ на эти ограничения Пекин поддержал закупки местными компаниями отечественных ИИ-чипов, включая серию Ascend от Huawei. Согласно данным Reuters, самым конкурентоспособным нейропроцессором этой компании в настоящее время является Ascend 910B.

Huawei также работает над модернизацией своих производственных мощностей, чтобы увеличить объем производства чипов. В этом вопросе компании помогает китайский полупроводниковый гигант SMIC.