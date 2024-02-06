Скандалы: Геополитическая сделка

Кто купил Яндекс, и почему цена через 3 года упала в 5 раз

Акционеры голландской компании Yandex NV продали российский Яндекс группе инвесторов за 475 млрд рублей. Эксперты считают сам факт продажи положительной новостью — дальнейшие затяжки привели бы к уничтожению корпоративной культуры, однако цена вызывает много вопросов и породит много недовольных.

Яндекс будет продан за 475 миллиардов рублей. Эта новость привела к падению акций компании сначала на 9%. Потом биржевая цена немного отыграла назад до минус 4,5%. Сделка, которая готовилась более года, подходит к своему завершению и оставляет немало вопросов. Первый из них: сколько и как получат владельцы акций за свои инвестиции? И второй, хотя и не менее важный: почему цена за главный технологический актив страны упала в 5 раз, по сравнению с 2020 годом?

Сколько стоит российский Яндекс?

Долгожданная новость о продаже российского Яндекса вызвала сразу вопрос — много или мало предложили покупатели и согласились принять акционеры владельца — голландская Yandex NV.

Оценка компании происходила на основании результатов трех последних месяцев торгов на Московской бирже, говорят эксперты. Она составила около 950 миллиардов рублей. Далее в игру вступила геополитика.

В ноябре 2023 года российское правительство утвердило новый порядок выкупа акций у иностранных холдингов из недружественных стран. Был создан некий секретный список компаний, владельцам которых полагается лишь половина стоимости их активов. Речь идет о компаниях с иностранным участием более 50% из критической инфраструктуры. Таких компаний, по оценкам экспертов, около 100. Поскольку продавец российского Яндекса — компания, зарегистрированная в Нидерландах, он попадает под новые правила. На этом основании оценка была снижена в два раза.

Половина покупной цены выплачивается деньгами, а половина — акциями. Только 237,5 миллиардов рублей владельцы акций получат живыми деньгами. Леонид Делицын, ведущий аналитик группы компаний «Финам», объясняет:

— Стоимость компании уполовинивается, и теперь стоимость бизнеса становится 475 миллиардов рублей. Эта сумма еще раз уполовинивается, и получившиеся 237,5 миллиардов обязуются выплатить юанями. Оставшуюся часть должны выплатить акциями Yandex NV 176 миллионов акций, из которых 68 миллионов покупатели уже приобрели. За них отдадут сразу. Оставшиеся они обязуются приобрести. Если они не приобретут, им придется заплатить деньгами.

Все эти расчеты говорят только об одном: новые акционеры получили российскую компанию на чрезвычайно выгодных для них условиях. Еще 3 года назад Яндекс оценивался в 25 миллиардов долларов. Теперь и на бирже оценка другая, и государство помогает своим:

— Что такое фактически — новые владельцы получили весь Яндекс за максимум половину его цены, а деньгами заплатят только четверть, да и цена 10 миллиардов — это не те 25 миллиардов долларов, цена, на которой Яндекс собирался покупать Tinkoff Bank. Если компания стоила 25 миллиардов долларов, она же не стала меньше с тех пор? Ведь сделка выглядит как: они выплатят около 2,5 миллиардов долларов кэшом.

Экономист Игорь Николаев не удивлен таким развитием событий:

— Цена сделки зависит от большого множества факторов, не только от коммерческих, но и геополитических, разного рода других. Эта цена меня не удивила По мнению инвесторов владельцев акций, цена получилась ниже ожидаемой. Отсюда такое движение по стоимости акций.

Кто купил Яндекс?

Список покупателей несколько обескуражил инвесторов. В пресс-релизе компании о продаже сказано:

«Основным владельцем МКАО „Яндекс“ будет ЗПИФ „Консорциум.Первый“ во главе с менеджерами Яндекса. Кроме них, в консорциуме ещё четыре пайщика — структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital; структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев „ИНФИНИТУМ“; структура группы „ЛУКОЙЛ“; структура Александра Рязанова, многопрофильного инвестора и предпринимателя. Ни у одного из пайщиков нет контролирующей доли. „Консорциум.Первый“ сможет номинировать шесть из десяти членов Совета директоров МКАО „Яндекс“.

Слухов о том, кто купит главный технологический актив страны, было очень много. Называлось множество фамилий миллиардеров из списка Форбса, подтвердилась только одна информация об участии «Лукойла», хотя профильным для нефтяного гиганта новый актив назвать нельзя ни при каких условиях. И остальные участники консорциума для технологической отрасли страны если и не ноунейм, но известны мало, говорит Леонид Делицын. От этого акции компании рухнули сначала на 9%, потом отыграли и остановились на минут 6%:

— Я так думаю, что они падают потому, что посмотрев на новых владельцев Яндекса, игроки фондового рынка не уверены, что те сделают им подарок, что стоимость того, что они получат за свои акции, будет выше, чем то, что они имеют сейчас. Реакция рынка понятна, сейчас из тех, кто будет владеть Яндексом, никто неизвестен. Там есть не очень известные бизнесмены, которые, видимо, представляют какие-то группы, которые за ними стоят, и менеджеры Яндекса, которые тоже никому не известны.

Совершенно исчезло из освещения сделки имя бывшего министра финансов и бывшего главы Счетной Палаты Алексея Кудрина, который якобы и возглавил переговоры по продаже компании. В релизе только скупо написано, что ни акционеры, ни менеджмент не должны находиться под санкциями.

По какой цене иностранные инвесторы могут продать свои акции?

Аналитики рынка говорят, что сделка дает преимущества новым акционерам голландского Яндекса, которые не собираются продавать свои бумаги, а хотят обменять их на акции российской компании. Для остальных инвесторов путь к деньгам может быть сложнее.

Как известно, 88% акций голландской компании находится в свободной продаже на бирже, поэтому вопрос о том, как иностранцы получат свои деньги, для них не праздный. В компании говорят, что если владельцы акций не захотят обменять их на бумаги российской компании, покупатели обязуются оплатить их деньгами. И тут возникает вопрос — по какой цене?

— Сейчас объявляется все время тендер на покупку акций Yandex NV по 11 долларов за штуку. Это вариант для тех голландцев-американцев, которые позарез хотят продать во что бы то ни стало. Это то, чего боялись россияне, что им тоже предложат по 11 долларов за штуку. И возможно, что тем, кто захочет продать, других возможностей и не будет. Кто захочет остаться, могут обменять на акции российского Яндекса, но пока неизвестно, какую долю бизнеса будут представлять эти акции. Какой будет коэффициент обмена?

Продали — хорошо. Но что будет дальше?

Когда продаются компании такого размера, как Яндекс, требуется много времени. Если политика вмешивается в процесс продажи, времени требуется еще больше. Для компании, которая выставлена на торги, наступает сложное время. Поэтому эксперты говорят, что завершение сделки — хорошая новость для бизнеса Яндекса. Если бы сделка продлилась еще больше, это бы имело пагубные последствия и для климата в компании, и для ее корпоративной культуры. Сейчас период неопределенности прошел, и после утверждения сделки акционерами и государством можно преступать к работе.

Голландский Yandex, который, к слову, уже насчитывает 30 тысяч сотрудников, будет заниматься искусственным интеллектом и беспилотным транспортом, российский Яндекс — своим привычным российским бизнесом. Позицию монополиста в области поиска в России у него никто оспорить не может, но это не точка роста для компании. Центральным направлением развития должна стать онлайн-торговля, а здесь у техногиганта большие проблемы — бренд Яндекса никак не ассоциируется с ретейлом. Поэтому, как говорит Леонид Делицын, у Вайлдберриз на выдачу посылок стоит толпа, а пункт выдачи Яндекса пустует.

Трудно сказать, кто будет вырабатывать стратегию развития компании с выходом Воложа. И самый главный вопрос в том, сумеют ли они выбраться за пределы прекрасного электронного мира туда, где ретейл насмерть бьется с Озоном и Вайлдберриз.

Елена Петрова, Наталья Сейбиль

Оригинал материала: “Новые Известия”