Рыбинский лыжник победил в «Гонке звезд» в Москве

13-летний Вячеслав Смирнов выиграл лыжную «Гонку звезд» в паре с олимпийским призером Александром Панжинским.

27 января в спортивном центре олимпийского комплекса «Лужники» прошел турнир по лыжным гонкам «Матч ТВ Гонка звезд». В нем приняли участие известные лыжники, чемпионы мира и Европы, олимпийские медалисты, а также юные спортсмены, которые прошли специальный отбор.

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Один из участников был 13-летний Вячеслав Смирнов из Рыбинска. Он выступил в паре с серебряным призером Олимпийских игр в Турине Александром Панжинским. Вместе они стали победителями, обогнав своих соперников на финише.

Вячеслав Смирнов является воспитанником рыбинской спортивной школы олимпийского резерва №4. Он занимается лыжными гонками с пяти лет и уже имеет множество наград на всероссийских и международных соревнованиях. Его отец работает сервисменом, который готовит лыжи для сборной России.

Александр Панжинский отметил, что его партнер по гонке показал отличный результат и лидировал с самого старта. Он также сказал, что он постарался не подвести Вячеслава и включил все свои силы и опыт. Он назвал Вячеслава «крутым пацаном» и сделал ему комплимент.

«Гонка звезд» – это ежегодный турнир, который проводит телеканал «Матч ТВ» с целью популяризации лыжного спорта и поддержки молодых талантов. В нем участвуют как профессиональные лыжники, так и дети, которые мечтают стать звездами лыжных гонок. Турнир проходит в формате смешанной эстафеты, где каждая пара состоит из одного взрослого и одного ребенка.

В этом году на старт вышли 16 пар, среди которых были чемпионы мира и Европы, олимпийские медалисты Евгений Дементьев, Иван Алыпов, Александр Бессмертных, Максим Вылегжанин, Наталья Коростелева, Александр Панжинский и другие. Они бежали гонку вместе с детьми, которые прошли отбор на основе своих спортивных достижений и видеозаявок.

Гонка состояла из двух этапов: полуфиналов и финала. На каждом этапе пары бежали по 1,5 км, сменяясь на каждом круге. В финал прошли восемь лучших пар по итогам полуфиналов.

В финальном забеге Вячеслав Смирнов и Александр Панжинский показали лучшее время – 6 минут 2,2 секунды. Они опередили на 0,8 секунды пару из Москвы, состоящую из 12-летнего Даниила Кузнецова и олимпийского чемпиона Ивана Алыпова. Третье место заняли 13-летняя Анастасия Шевченко из Санкт-Петербурга и чемпион мира Максим Вылегжанин, которые финишировали с отставанием в 1,1 секунды от победителей.

Победители и призеры получили медали, кубки и подарки от организаторов и партнеров турнира. Вячеслав Смирнов также получил специальный приз от Александра Панжинского – его лыжную форму с автографом.

Вячеслав Смирнов поделился своими впечатлениями от участия в «Гонке звезд» и победы в ней. Он сказал, что ему очень понравилось бежать с Александром Панжинским, который был для него примером и наставником. Он также поблагодарил своего отца, который подготовил ему лыжи, и своего тренера, который научил его технике и тактике гонки. Он выразил надежду, что в будущем он сможет стать профессиональным лыжником и достичь таких же высот, как его звездный партнер.

Александр Панжинский также подчеркнул, что ему было приятно и интересно бежать с Вячеславом Смирновым, который проявил себя как талантливый и целеустремленный спортсмен. Он похвалил его за скорость, выносливость и умение держать дистанцию. Он также пожелал ему успехов в дальнейшем развитии и сказал, что он всегда готов помочь ему советом и поддержкой.

«Гонка звезд» не только дала возможность юным лыжникам почувствовать себя звездами, но и способствовала развитию и популяризации лыжного спорта в России. Такое мероприятие показывает, что лыжные гонки – это не только серьезный и сложный вид спорта, но и увлекательное и зрелищное шоу, которое может собрать тысячи болельщиков и зрителей.