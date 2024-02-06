 

The Verge: Indiana Jones и другие эксклюзивы Xbox могут выйти на PlayStation 5

06.02.2024, 10:10, Разное
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Компания Microsoft рассматривает возможность выпуска ряда эксклюзивных видеоигр для Xbox на консолях конкурирующей компании PlayStation. Об этом пишет издание The Verge, ссылаясь на свои источники.

По данным The Verge, Microsoft пока рассматривает мультиплатформенный запуск только игры Indiana Jones and the Great Circle, запланированной на 2024 год. Предполагается, что версия для PlayStation 5 появится через несколько месяцев после релиза на ПК, а также на Xbox Series X и S.

Кроме того The Verge отмечает, что Microsoft также собирается выпускать свои игры на консолях Nintendo. Первой игрой, переходящей на конкурирующие платформы, будет Hi-Fi RUSH, которая вышла на Xbox в 2023 году.

Несмотря на то, что окончательный список эксклюзивов Xbox для консолей Sony и Nintendo пока не утвержден, по данным портала Xbox Era, игры, такие как Indiana Jones and the Great Circle, Hi-Fi RUSH и прошлогодний симулятор освоения космоса Starfield, скорее всего, также присоединятся к этому списку.


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