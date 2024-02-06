Мнение: Как человеку в лицо говорят, что его подпись “фальшивая”

Вот, смешной примерчик из лета 2015 года – для тех, кто ждал “подписей Надеждина”, искренне веря, что “в этот раз у нас (!) всё получится”. Поскольку у нас люди нисколько не интересуются происходящим “в политике” – они ничего не знают и ничего не помнят, то есть живут в вечном “сегодня”, и для них всё – как в первый раз.

Меж тем опупея со сдачей “честных подписей” уже имела место в новейшей истории российской оппозиции – летом 2015 года. Тогда аж 5 групп “оппозиции” – партия ПАРНАС, группа Максима Каца, непризнанная партия Прогресса Навального – задумали одновременно прорваться… всего лишь к участию в региональных выборах в 7 (семи) субьектах Федерации. Их все отговаривали от такого бессмысленного шага, говорили, что их все равно не пропустят, “зарубят по подписям” – но “оппозиционеры” были полны решимости, сначала Навальный, а потом и Кац заявили, что они “сдадут настолько ИДЕАЛЬНЫЕ подписи”, что избиркомы будут ВЫНУЖДЕНЫ их зарегистрировать…

Вот – почти финал (в моем ЖЖ – описание всей опупеи по дням в режиме онлайн). В регистрации отказали во всех 7 регионах, везде в подписях найдены “ошибки”. В один из провинциальных избиркомов юристы привели “живьем” простую женщину, чью подпись “графолог” счел “фальшивой”.

Катарсис домохозяйки

Вот это – видео потрясающей силы. Картинка с заседания одного из бесчисленных избиркомов этого лета, которые «по беспределу» снимают с выборов представителей демократических сил. В данном случае – «парнаса», но это неважно. Самое главное здесь – реакция так называемых «простых людей», которые только краешком и случайно прикоснулись к «работе выборного механизма» – просто потому, что им угораздило дать свою подпись в поддержку показавшегося им симпатичным кандидата.

Пересматривать можно снова и снова: люди зашли выполнить, как они думали, пустячное дело – и вдруг вместо этого воочию видят Тупую Государственную Машину (тм). Все равно как зайти в приемную поставить штампик – и увидеть за столом огромное членистоногое, с кучей щупалец и покрытое слизью. Человек буквально у нас на глазах переживает катарсис! Он не знал, искренне не знал, что ОНИ среди нас!

«В чем проблема, вы мне объясните, чтобы мой мозг понял это!» – надрывается женщина. По ее лицу прямо читается ее простая и честная жизнь: она или работает где-нибудь в бюджетном учреждении, или вовсе сидит с детьми, и до сих пор, до этого момента, она впрямь была уверена, что мир вокруг в общем управляется по каким-то простым и ей понятным правилам, или, во всяком случае, эти правила ПОСТИЖИМЫ. И вот черт ее дернул «дать подпись», а потом еще и пойти «разбираться»!

Она ведь и впрямь думала, что дело не стоит выеденного яйца. Она расписалась в поддержку кандидата, а люди в избиркоме почему-то решили, что ее подпись «фальшивая». Что ж, она сейчас придет и сама подтвердит, что подпись ее и она в самом деле поддерживает этого кандидата – и недоразумение мигом разрешится! А как иначе?

И вот – нате. Слушать ее никто не хочет, более того – ее выгоняют. Она со своей правдой тут никому не нужна! Она не хочет в это поверить – ей в ответ угрожают полицией. «Вы мне угрожаете полицией?! Что мне может сделать полицейский? За что?!»

Очень сильная сцена. И непридуманная. Женщина получила наглядный урок – впервые увидела, как ее жизнью управляют ЧУЖИЕ. Боже! Мы живем в оккупированной стране! Какое открытие…

А еще будут, безусловно, зрители этого видео, которые получат оргазм другого рода. Такие у нас называются «государственники». Они тоже будут пересматривать это видео бесконечно – и сладко стонать именно от вида того, как «комиссия», то есть государство, открыто и равнодушно попирает даже не просто закон, но саму логику и здравый смысл. В этом тоже есть свой изощренный кайф: если «комиссия» способна презреть логику, то ведь она, наверно, и законы природы точно так же может похерить? А значит, и саму Смерть? Как же хочется быть, как сладко быть частицей столь всемогущего Государства! растворившись в нем, отключив тот самый «мозг», о котором что-то кудахтала та глупая курица, мы все обретем бессмертие!! Только не думать, главное – не думать…

Очень сильное видео” (2015).

Т.е. уже в 2015, девять лет назад, всё было абсолютно ясно.