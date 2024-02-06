Мнение: О беспилотниках… А не переоценена ли их роль?

Сейчас «военные эксперты», ещё недавно бывшие классными вирусологами, поют дифирамбы дронам. Они-де произвели революцию в военном деле, сопоставимую с «революцией моторов» 1910-х и «ядерной революцией» 1950-х. Благодаря им #Украина «сорвала российские планы», а танковые кулаки сделала едва ли не бесполезными. Ну и #Россия минувшим летом не осталась в долгу: массовое применение дронов-камикадзе в дополнение к традиционным средствам противотанковой борьбы сорвало украинский «контрнаступ» ещё на подступах к многослойной линии оборонительных сооружений ВС РФ.

Короче, БПЛА стали волшебной палочкой, которая превратила боевые действия из манёвренных в позиционные, вернув их на уровень Первой мировой.

А энтузиасты уже рассуждают о войнах будущего — с роями дронов, управляемых искусственным интеллектом. Их уже не заглушить стандартными средствами РЭБ и не уничтожить штатным стрелковым оружием. Поэтому «копеечные» аппараты истощат и победят дорогостоящие системы ПВО, где каждый залп может обходиться в миллион-другой долларов.

Что ж, доля истины в этом есть. Дроны-разведчики позволяют вскрывать концентрацию личного состава и военной техники на направлениях предстоящих атак. Они же могут корректировать артогонь по выявленным целям или сами служить средством нанесения ударов. Одноразовый «Ланцет» или даже кустарно переделанный «Мавик» могут вывести из строя танк или БМП, а при особо удачном попадании — даже уничтожить их. Атака морских дронов в состоянии поразить ракетный или торпедный катер, а то и более крупную мишень. Ну а несколько «Гераней» могут парализовать работу целого военного завода.

Помимо того, БПЛА тоже совершенствуются. В их системы управления действительно начинают внедряться элементы ИИ, позволяющие лучше выявлять потенциальные цели. Более защищёнными становятся каналы связи с оператором, что ослабляет возможности радиоэлектронного подавления «птичек». Идёт разработка тактики роевых атак с использованием беспилотников нескольких разных видов. Причём умные головы думают, как и здесь часть управленческих функций передать искусственному интеллекту. Кажется, ещё немного — и восстание машин, показанное в саге о «Терминаторе», станет реальностью.

Но всё же дроны — это не Panacea Regina. Это — пусть и грозное, но всё же нишевое оружие. Со своими слабостями и ограничениями к применению. Можно вспомнить, какие огромные надежды связывались в начале конфликта с «Байрактарами». Некоторые украинцы даже детей, рождённых в 2022 году, называли по фамилии турецкого конструктора. А сейчас беспилотники этого типа даже мельком не появляются в военных сводках.

Вообще, самый массовый БПЛА на этой стадии конфликта — это китайский «Мавик», кустарно переделанный под сброс ВОГа и управляемый оператором напрямую. Теперь используются «пташки» побольше, к ним крепятся выстрелы от РПГ, но принцип — тот же. Найти цель и неприятно её поразить. Что требует немалой ловкости рук от дроновода и делает таких специалистов желанными для противника мишенями. Притом, что работают они совсем не из глубокого тыла. Недаром в ВСУ уже жалуются на высокие потери в ротах управления беспилотниками.

Кроме того, маломощный БПЛА не разрушит блиндаж, не поразит бункер, не скосит полосу деревьев… Его одиночный удар не оказывает такого психологического давления на солдат противной стороны, в отличие от массированного артиллерийского залпа. И для управления им необходимо долго учиться, то есть, специализация — не массовая. Можно кустарно изготовить миллион дронов. Но где взять столько операторов?

Внедрение ИИ — тоже палка о двух концах. Потому что это требует совсем другого уровня затрат на функционирование вычислительных мощностей. Ну и люди, особенно, военные — совсем не горят желанием передавать часть своих функций какому-то «железному ящику». Они тоже смотрели «Терминаторов» в детстве.

Наконец, средства противодроновой борьбы тоже потихоньку развиваются. Пусть и медленнее, чем хотелось бы. Средства РЭБ становятся изощрённее. Лазеры внедряются. Опять же и методы маскировки людей и техники совершенствуются. Битва щита и меча выходит на другой уровень.

И вскоре для БПЛА останется лишь узкая ниша?

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