Мнение: О впадении в нищебродство… Пушки вместо масла?

Пора уже бить тревогу: нищета подступает. И делать выводы.

Главный, конечно: «Так жить нельзя!».

Нельзя сначала делать, а потом думать: «Ё-моё, что ж я сделал-то?». Нельзя ссориться с соседями и партнёрами. Нельзя ввязываться в конфликты, тем более такого масштаба. Нельзя столько денег выбрасывать на ветер — в «оборонку». Нельзя упорствовать в заблуждениях и повторять те же ошибки в надежде, что дальше всё будет иначе.

А, может, и поздно уже для таких мыслей. Дело сделано. Страна нищает.

И это не #Россия, а… Германия.

Причём тревогу бьют не аккредитованные в ней «руссо пропагандисто». О впаднении в нищету заговорил министр финансов Германии и лидер либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер. «Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста», — заявил он, выступая на мероприятии Bloomberg во Франкфурте.

А буквально за несколько часов до его спича Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала прогноз роста экономики ФРГ в 2024 году, сократив его почти вдвое, до 0,3%. Данные же по немецкому промышленному производству показывают, что в настоящее время оно находится на самом низком уровне со времён мирового финансового кризиса 2008 года. И незадолго до этого федеральное статистическое бюро страны (Destatis) сообщило, что по итогам 2023 года ВВП Германии снизился предварительно на 0,3%. При этом промпроизводство сократилось на 2%. Наибольший спад фиксировался в отраслях, традиционно чувствительных к колебаниям цен на энергоносители, в том числе в химической и металлургической промышленности.

Что ж, последствия поспешного и бездумного разрыва торгово-экономических отношений с Россией, отказа от российского газа и ускоренная милитаризация Германии дают о себе знать. «Выстрел в ногу» получился просто оглушительный. Но хотят ли его слышать немецкие чиновники? Похоже — нет.

«Для меня немыслимо, чтобы правительство не сделало никаких выводов из этой статистики», — заявил Кристиан Линднер, комментируя данные ОЭСР. Но сам — точно не сделал. Ибо призвал не к исправлению недавних ошибок, а к тому, чтобы «развивать бо́льшую гибкость рынка труда при меньшей бюрократии». Что в переводе с чиновничьего означает бо́льшую свободу рук бизнеса для увольнения персонала. Как это приведёт немецкую экономику к процветанию и росту — Бог весть.

Необучаемые?

Или жизнь в нищете со временем научит?

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