Тренд “кокетка” в маникюре: самые модные дизайны сезона

В последнее время растет популярность стиля “кокетка”. Весной эта эстетическая тенденция отразится на маникюрных трендах. В моду войдут нежные тона, романтичные и женственные узоры, а также забавные элементы. Такой нейл-арт понравится поклонницам изысканного образа. Мы расскажем о самых модных дизайнах ногтей в стиле “кокетка” на весну 2024 года.

Особенности стиля

Маникюр в стиле “кокетка” выглядит женственно и романтично. Он отличается тонкими деталями, мягкими и нежными тонами, а также изысканным дизайном. Для него характерны:

пастельные оттенки; элегантный декор; украшения в виде бантов, сердечек и цветов.

Далее мы приведем несколько модных идей маникюра в стиле “кокетка”.

Рисунок в виде банта

Этот маникюр состоит из основы телесного или нюдового цвета и розового узора в виде банта. Чтобы сделать дизайн более нарядным, добавьте в центр рисунка крошечное блестящее украшение.

Объемный декор

Если вам нравится более оригинальный и броский дизайн, то используйте объемные украшения. Дополните маникюр пастельно-розового цвета рельефным декором в виде прозрачного банта.

Белые сердечки

Нанесите на ногти основу нейтрального цвета. Затем украсьте ее маленькими белыми сердечками. Такой маникюр поможет вам создать романтичный и кокетливый образ.

Вы можете создать этот дизайн самостоятельно, используя трафареты или аппликации в виде сердечек.

Темно-красный с белыми линиями

Темно-красный цвет считается классикой маникюра. Вы можете вписать этот яркий тон в стиль “кокетка”.

Нарисуйте белым лаком контурный рисунок в виде бантиков. Используйте для этого тонкую кисточку. Этот дизайн будет красиво выделяться на темно-красном фоне.

Розовый с жемчужным эффектом

Жемчужные ногти вошли в моду еще в прошлом году. Они будут популярны будущей весной.

Используйте нежно-розовый лак с перламутровым эффектом. Он придаст маникюру сияние жемчуга. Если вы хотите создать модный дизайн, то используйте свой оттенок розового цвета для каждого ногтя.

Розовый френч

Френч не выходит из моды уже много лет. Чтобы создать французский маникюр в стиле “кокетка”, используйте для окраски кончиков розовый лак.

Френч с нежными цветами

Украсьте традиционный френч небольшим рисунком в виде белых цветов. Дополните дизайн крошечными серебристыми деталями.

С жемчугом

Вы можете дополнить классический французский маникюр маленькими жемчужинками. Такой декор идеально вписывается в эстетику стиля “кокетка”.

Сочетание дизайнов в розовых тонах

Сочетание разных кокетливых элементов поможет вам получить привлекательный и разнообразный дизайн. Вы можете скомбинировать в одном маникюре бантики, сердечки, волны и другие детали розовых оттенков.

Имитация румян

Ногти с имитацией румян станут модным трендом весны. Нанесите прозрачную или телесную основу, а затем добавьте розовый лак, похожий на легкий румянец.