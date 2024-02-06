 

Мнение: Сбор подписей – конкретно

06.02.2024, 2:06, Разное
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(из комментов)

Вы просто не понимаете в принципе, что говорите, Павел. На одного сборщика — 100 подписей?? :)) Обычно на 1 сборщика — 5-6 подписей, десять — это какой-то невероятный ударник. Сборщик — работа собачья, из 100 человек, к которым он обращается, 95 его посылают, еще четверо — посылают в процессе заполнения (весьма долгом и трудоемком). Большинство бросает в состоянии крайнего нервного истощения, не собрав НИ ОДНОЙ подписи.

Значительная часть проходит по улицам 2-4 дня, принесет 2-3 листа подписей по 5 на листе, все окажутся поддельными/бракованными, уйдет со скандалом. Таким образом, откуда-то надо набрать порядка 500 сборщиков на регион (2500 поделить на 5 подписей), к ним — “десятников”, которые будут их “пасти” и рекрутировать новых взамен выбывших старых, команду проверки на каждый регион. Человек 600 в итоге, из них 50 организаторов, 20 юристов для проверки, бухгалтера, спецгруппа проверки. И 50 регионов. 600х50=30 тыс. человек. Это общевойсковая АРМИЯ. С разными специализациями, с необходимостью жесткой дисциплины, со строгой финансовой отчетностью! И — без какой-либо перспективы дальнейшего существования структуры, так как в следующий раз ее услуги понадобятся только через 6 лет (то есть — считай никогда). Распределенная по всей территории необъятной РФ. И срок — 30 дней на всё про всё.

Попробуйте прикинуть, сколько денег надо, чтобы это хоть как-то заработало. По традиционным оценкам – не менее 100 млн. рублей. И, конечно, без каких-либо гарантий: ЦИК все равно имеет массу возможностей забраковать хоть как собранные подписи, а это значит, что одна подпись Памфиловой – и твои 100 млн. улетят вникуда без возврата даже копейки.

Источник: Размышления вольного социолога


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