Рупор кремлевской пропаганды: Грузинские спецслужбы помогли предотвратить теракт в Воронеже

Грузины сообщили. что местная служба безопасности задержала большой груз взрывчатки, которую пытались доставить из Одессы через Грузию в Воронеж для осуществления теракта.

Можно напомнить, что теракт на Крымском мосту строился по схожей схеме.

1. Организатор перевозки взрывчатки для подготовки теракта в Воронеже – украинский депутат Андрей Шарашидзе от партии "Слуга народа".

2. Перевозкой занимались граждане Грузии, Армении и Украины.

3. Часть взрывчатки могла быть использована (помимо теракта в Воронеже) для подготовки теракта на территории Грузии.

4. Всего было 6 взрывных устройств. Общий вес взрывчатки – 14 килограммов.

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