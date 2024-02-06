Ученые выяснили, что кошки снижают риск инфаркта у своих хозяев

Как показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими Университет Миннесоты, владельцы кошек в значительно меньшей степени рискуют заполучить инфаркт и другие заболевания сердца.

Было установлено, что общение с кошками способствует снятию нервного напряжения, что оказывает позитивное воздействие на сердечно-сосудистую систему, а процесс наблюдения за питомцами, равно как их поглаживание, повышает уровень гормона радости в крови и минимизирует уровень стресса.

Кроме того, прогулки с домашним любимцем на свежем воздухе повышают физическую активность, оказывая положительное влияние на здоровье их владельцев.