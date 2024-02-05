 

Мнение: Честная Рада

05.02.2024, 23:50, Разное
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Расстроенный Надеждин

Ну что, похоже, в Кремле решили Надеждина все ж не допускать вообще к участию в кампании. В сообщениях об этом отрадно хотя бы то, что их формулируют именно в терминах «решили не допускать», а не «плохо собрал подписи»; люди с не до конца промытыми мозгами пока еще понимают, что решение о допуске/недопуске вообще никак не зависит от собственно сбора подписей, это просто такая «льгота» у начальства в РФ: оно может само себе выбирать спарринг-партнеров для участия в «выборах».

И, если между нами, повторю то, что уже не раз говорил: набрать сто тысяч подписей в 50 регионах России за отведенные на это 30 дней в принципе невозможно никому – в стране просто нет для этого организационных структур соответствующего масштаба. Вы возмущенно спросите – «А как же Путин?!»

Да, одна структура такого масштаба безусловно есть – это государство, оно же «вертикаль власти», на которую, как на шампур, собственно вся РФ и нанизана. Государство может: спустили соответствующий приказ, начальники раскидали по подразделениям, собрали народ, дали бланки, бумагу – подписывайте! Кто не хочет – здесь же пишите заявление по собственному! Да, так можно и миллион собрать за кого угодно. НО…

Прикол состоит в том, что закон прямо запрещает использовать при сборе подписей за какого бы то ни было кандидата государственные и муниципальные структуры, госкорпорации и компании с государственным участием, привлекать к этому госслужащих, проводить сбор подписей в рабочее время, в казенных учреждениях и т.д. То есть формально – нет, и Путин тоже не может.

«Можно» лишь при одном, чисто российском по духу условии: открыто нарушая закон. Что ВСЕ кандидаты и делают.

Мне на этом «сборе подписей» больше всего понравилась, не поверите, Рада Русская. Выглядит она реально как дьявол, но повела себя честнее всех: зарегистрировалась, попиарилась, начала сбор – и потом принесла в ЦИК, Памфиловой в клювике, 458, что ли, подписей. Это вместо «положенных» для нее, как для кандидата с улицы (не от партии) трехсот тысяч. То есть: сколько сумела, столько и собрала. И это, на мой взгляд, очень трогательная честность – не потому, что Рада оказалась «ленивая» или там «нерадивая», а потому, что это и есть ПРЕДЕЛ. Предел для честного человека, который решил поучаствовать в этом балагане, прямо рассчитанном на мухлеж ВСЕХ участников от начала и до самого конца, под тяжкой дланью устроенного по понятиям православного государства.

Так что особо переживать за Надеждина нет резона, ругать его, хвалить, говорить о «конце демократии» или «конце России» в связи с нынешним канцелярским происшествием не стоит. Всё уже давно кончилось.

Источник: Размышления вольного социолога


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