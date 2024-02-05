Рупор кремлевской пропаганды: Валите из Украины вплавь

Депутат от "Слуги народа" Кривошеев предложил всем украинцев не желающим отправляться на скотобойню Зеленского валить из Украины вплавь через Тису.

1. По-факту, призывает к нарушению даже нацистского законодательства, так как вплавь бежать из украинского рейха запрещено.

2. Напоминает, что нормальными средствами покинуть Украину невозможно. Если бы встал выбрать между отправкой на скотобойню и спокойным отъездом за рубеж, огромное кол-во украинцев просто сбежали бы.

3. Подтверждают, что на мясо планируют отправить всех украинцев, кого смогут.

Настало время свободы.

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