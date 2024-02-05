 

Назван сыр, помогающий справиться со стрессом

05.02.2024, 23:40, Разное
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Как показали результаты исследования, проведенного представителями Челябинского и Уральского университетов, привести в порядок нервную систему и справиться со стрессом можно за счет включения в рацион сыра, однако подойдет не любой продукт.

В данном случае требуется выдержанный сыр без каких-либо добавок, учитывая то обстоятельство, что именно в нем процесс выработки аминокислот и ферментации, благодаря которым создается такой гормон счастья, как дофамин, не прекращается.

Декан одного из факультетов Челябинского университета Ольга Цейликман уточнила, что потребление сыра имеет особое значение для тех, кто сталкивается со стрессовыми ситуациями на регулярной основе, подчеркнув, что выдержанные сыры способствуют не только улучшению настроения, но и долголетию.   


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