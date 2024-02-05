Мнение: Расчленение Яндекса

В России “продают Яндекс”, или, другими словами – дербанят его от имени православного государства. Естественно, нет никаких сомнений, что в итоге от него окончательно останутся лишь рожки да ножки, а РФ, к своей большой радости, останется даже номинально без своей лучшей IT-компании – последнего символа, что РФ все ж удалось переползти в 21 век.

В принципе, жалеть-то уже почти нечего – Яндекс как поисковую систему знатно искурочили еще за последние 10 лет, и то, что сейчас кое-как существует – жалкий обрубок того, чем эта компания ОБЕЩАЛА быть и даже того, чем она была те же 10-12 лет назад. Такими часто бывают несчастные парковые деревья: росла себе какая-нибудь береза или ива, широко раскидывала ветки, стремилась ввысь – но нет: пришли декораторы с пилами, верхушку срезали, ветви почти все спилили. И стоит такой обрубок с пятью оставшимися сучьями (тоже подпиленными), нелепо растопыренными в стороны. Зимой смотрится особенно жалко и жалобно. А весной зазеленеет на обрубках несколько зеленых листочков – вроде и ничего… Чем не дерево?

Но Яндекс, я подозреваю, распилят до основания. Уже сейчас я, старый фанат, когда приходится искать по соцсетям (!!) – все чаще буквально вынужден переходить на Гугл. Это при том, что Яндекс вообще-то первым разработал алгоритмы для этого, в начале 10-х мог даже искать по комментариям! Потом вскоре нет – сам удалил у себя эту опцию, т.е. сам себя оскопил. Типа “из экономии”.

Сейчас Яндекс вроде бы и пытается искать по соцсетям – выдаст в первых двух ссылках что-то в соответствии с запросом, а потом – уже сплошь какие-то ссылки в случайном порядке, ни с чем не связанные, похоже на бред сумасшедшего. Это, знаете, как бывший умник в очках, которого “взяли”, а потом очень долго и умело били, и в основном – по голове; он вроде и пришел более-менее в себя – но ему уже становится трудно сосредоточиться. Задашь вопрос – первое предложение в тему, а дальше уже идет неразборчивое бормотание. Переносишь запрос в Гугл – тот плохо ориентируется в том, о чем спрашивают, но что нашел – про то отвечает четко, по делу. Хотя и неполно.

Яндекс избивали за поиск по соцсетям (нельзя, не дай бог люди наладят горизонтальные связи), избивали за “Яндекс.Новости” (нельзя, это ж политика!!) В итоге он уже сейчас – дерево-дурачок. “Только не бейте”.

Скорей бы уж добили окончательно. Невозможно смотреть на это торжество энтропии в погонах.