Названы пять заболеваний, которые можно диагностировать по состоянию кожи

Как заявили в интервью изданию The Conversation британские ученые, представляющие Университет Бристоля, существует пять заболеваний, которые могут быть диагностированы по состоянию кожи.

Красная сыпь, стремительно распространяющаяся по всему кожному покрову, является отличительным признаком болезни Лайма, передающейся через укус клещей, а такой вид сыпи, как пурпура, представляющий собой мелкопятнистые капиллярные кровоизлияния, выглядящие как фиолетовые или красные точки, сигнализирует о проблемах с кровеносными сосудами, либо непосредственно с кровью. Сосудистые звездочки могут предупреждать о варикозе, гормональных нарушениях, нарушении микроциркуляции крови или дефиците витаминов.

Потемневшие складки на коже чаще всего развиваются на фоне гормональных нарушений, опухолевых процессов, синдрома поликистозных яичников или диабета второго типа, а красные пятна на лице, похожие на бабочку, могут предупреждать о заболеваниях сердца.