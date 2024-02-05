 

Названы пять заболеваний, которые можно диагностировать по состоянию кожи

05.02.2024, 22:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как заявили в интервью изданию The Conversation британские ученые, представляющие Университет Бристоля, существует пять заболеваний, которые могут быть диагностированы по состоянию кожи.

Красная сыпь, стремительно распространяющаяся по всему кожному покрову, является отличительным признаком болезни Лайма, передающейся через укус клещей, а такой вид сыпи, как пурпура, представляющий собой мелкопятнистые капиллярные кровоизлияния, выглядящие как фиолетовые или красные точки, сигнализирует о проблемах с кровеносными сосудами, либо непосредственно с кровью. Сосудистые звездочки могут предупреждать о варикозе, гормональных нарушениях, нарушении микроциркуляции крови или дефиците витаминов.

Потемневшие складки на коже чаще всего развиваются на фоне гормональных нарушений, опухолевых процессов, синдрома поликистозных яичников или диабета второго типа, а красные пятна на лице, похожие на бабочку, могут предупреждать о заболеваниях сердца.    


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Мнение: Честная Рада

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Валите из Украины вплавь

05.02 / Назван сыр, помогающий справиться со стрессом

05.02 / В Иране археологи нашли помаду из бронзового века

05.02 / Мнение: Расчленение Яндекса

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Как заходили на “Царскую охоту”

05.02 / Игра на музыкальных инструментах улучшает когнитивные функции

05.02 / Игра на музыкальных инструментах улучшает когнитивные функции

05.02 / Названы пять заболеваний, которые можно диагностировать по состоянию кожи

05.02 / Мнение: Прирост запасов нефти и газа, российский экспорт урана в США, Австрия зарабатывает на русском газе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика