Мнение: Прирост запасов нефти и газа, российский экспорт урана в США, Австрия зарабатывает на русском газе

1. Как бы нефть ни пряталась, как бы глубоко она ни забиралась под землю, наши доблестные геологи её находят. Ранее мы с вами уже обсуждали прирост нефтегазовых запасов (ссылка). Вот более подробные данные, с числом месторождений, и в сравнении с уровнем годовой добычи (ссылка 1, ссылка 2):



Прирост запасов нефти и газа в России значительно превысил прогнозные.

По данным Госкомиссии по запасам (ГКЗ), прирост запасов нефти и конденсата в России по итогам геологоразведочных работ в 2023 году составил 550 млн тонн, природного газа – 705 млрд м3. Такие данные приводятся в журнале ГКЗ – “Геология и недропользование”.

ГКЗ также отмечает, что по итогам 2023 года открыто 43 месторождения углеводородов.

Ранее в Роснедрах сообщали, что прирост запасов нефти и конденсата в 2023 году прогнозировался на уровне 470 млн тонн, газа – 630 млрд м3.

«Газпром» отрапортовал о приросте запасов газа

За 2023 год у «Газпрома» прирост запасов газа превысил объемы добычи, что соответствует коэффициенту восполнения запасов — «выше единицы», сообщили в «Газпроме». Такая ситуация наблюдается девятнадцатый год подряд. Абсолютные цифры «Газпром» традиционно не приводит.

Наибольший прирост в 2023 году получен в Ямальском центре газодобычи – на суше полуострова Ямал и приямальском шельфе Карского моря.

Положительные результаты дала работа по развитию ресурсной базы Якутского центра газодобычи. Получен прирост запасов газа на Тас-Юряхском месторождении, на Верхневилючанском – открыты четыре новых залежи.

2. На Западе продолжают угрожать санкциями против нашей ядерной отрасли, но всё же покупают наш уран (ссылка):



Россия в ноябре прошлого года впервые с мая стала главным экспортером урана в США, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных.

По данным американской статслужбы, в ноябре США приобрели урановое топливо всего у четырех стран — России, Великобритании, Японии и Бельгии — на общую сумму почти 191 миллион долларов. При этом Москва стала главным экспортером — 96 миллиона долларов. На Британию пришлась четверть поставок (48,6 миллиона долларов), на Японию — 22% (почти 44 миллиона долларов), на Бельгию — 1,3% (2,4 миллиона долларов).

До этого Россия занимала первое место в мае — тогда было поставлено урана на 177 миллионов долларов.

При этом в ноябре по сравнению с октябрем стоимость поставок российского ядерного топлива выросла почти на половину. Прежде в течение нескольких месяцев Москва занимала второе-четвертое места по объемам поставок урана в США. Так, в октябре в Штаты импортировали российского урана на 63 миллиона долларов, в сентябре — на 32 миллиона, в августе — на 50,4 миллиона, а в июле — почти на 61 миллион долларов.

Япония в ноябре поставила ядерное топливо в США впервые с июля 2022 года, таким образом частично заместив его импорт из Германии и Франции, который приостановился после сентября 2023 года. В августе поставки урана из Франции и Германии составили около 169 и 141 миллиона долларов соответственно, а в сентябре — около восьми и 103 миллионов долларов. В октябре же поставки из двух европейских стран для Америки заменил китайский уран, Вашингтон заплатил за это 43 миллиона долларов.

В сумме за первые 11 месяцев 2023 года Россия продала США уран на максимальные с 2010 года 1,017 миллиарда долларов — тогда объем поставок за аналогичный период составили 1,026 миллиарда. В 2022-м Москва экспортировала в Америку ядерное топливо на 766 миллионов долларов.

Напомню, что полученный от американцев миллиард долларов — это, например, полтора-два миллиона (!) боевых дронов для Спецоперации. Ну, в качестве превентивного ответа на вопрос «а почему мы вообще что-то продаём в США».

3. Благодаря России лишённая значимых природных запасов углеводородов Австрия превратилась в страну-экспортёра газа (ссылка):

Австрия экспортировала больше энергии, чем импортировала, впервые за два десятилетия, этому способствовали стабильные поставки природного газа из России и более низкое энергопотребление.

Этот факт подчеркивает неравномерное воздействие энергокризиса на страны Европы, признает Bloomberg. Несмотря на то, что скачки цен на электроэнергию и газ вынудили потребителей сократить потребление, такие компании, как OMV AG и Verbund AG, получили прибыль от экспорта соседним странам.

Сегодня австрийская OMV сообщила, что Россия поставляла все согласованные объемы газа по долгосрочному контракту с «Газпромом», рассчитанному до 2040 года. В последнем квартале прошлого года компания закупала 5,3 ТВтч топлива в месяц. В целом Австрия импортировала почти вдвое больше газа, чем требовалось ее экономике, что позволило трейдерам продавать за границу чуть более 90 ТВтч топлива.

Как следствие, OMV объявила в среду, что выплатит инвесторам дивиденды более чем на 50% выше, чем ожидалось. С Россией выгодно дружить…

Вместе с тем, просто так, без выгоды для себя, мы австрийцам не помогаем (ссылка):

Еще в декабре 2023 года Владимир Путин подписал указ об экономических спецмерах, лишающий немцев и австрийцев доли в их проекте по освоению Южно-Русского и Уренгойского месторождений.

Здесь свою деятельность вел Газпром совместно с Wintershall Dea из Германии и OMV из Австрии. Так как эти страны стали резко недружественными после 2022 года, их деятельность решено было пресечь. <…>

При этом с конца февраля 2022 года австрийцы вообще пересмотрели свое отношение к проекту — перестали в него инвестировать, но продолжали держать долю почти в 25% и зарабатывать на дивидендах. «Кормушку» было решено прикрыть раз и навсегда, и Россия в этом случае приняла очевидно правильное решение.