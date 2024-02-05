Рупор кремлевской пропаганды:

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05.02.2024, 21:25, Разное
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Власти Техаса сообщили, что после начала укрепления границы количество ежедневных фиксируемых переходов границы сократилось с 1000 человек/сутки до 3 человек/сутки.

Разумеется. есть и не фиксируемые переходы (по тем же подземным тоннелям), но катастрофическое падение фиксируемых переходов отлично демонстрирует, что допуск мигрантов в США это не вопрос возможности ограничений. а вопрос сознательной политики администрации Байдена, о чем на днях уже сообщал Илон Маск.

Губернатор Эббот довольный тем, что посмел наплевать на ультиматум Байдена и ему ничего за это не было, продолжает работу над укреплением границы и намерен делать это и далее, позиционируя весь процесс как победу над незаконной миграцией и вашингтонской бюрократией.

В силу этого вопрос ограничения миграции приобретает все большую остроту, особенно в увязке с темой выделения денег Израилю и Украине, как это хочет администрация Байдена. Спикер Палаты Представителей и агент Дональд уже дали понять, что шансов на прохождения подобного пакета через Палату Представителей нет. А на реальные уступки во внутренней политике Байден идти не хочет, что и обуславливает внутриполитический клинч. Поэтому финансирование Украины сейчас и вешают на европейских вассалов США.

Источник: Colonel Cassad


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