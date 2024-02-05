 

Дерматолог Коршикова предупредила о рисках «цифрового старения» кожи

05.02.2024, 20:10, Разное
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Как заявила дерматолог и косметолог Вероника Коршикова, чрезмерное использование мобильных устройств и компьютеров оказывает крайне негативное воздействие на кожу и ускоряет процесс ее старения.

Максимальный вред коже, как уточнила эксперт, наносит синий цвет, а именно HEV-излучение, проникающее глубже, чем UVA и UVB-лучи, добавив, что именно это излучение может привести к появлению пятен на коже, особенно у людей с легким смуглым оттенком кожи.

В связи с этим, многие врачи-дерматологи ввели такое понятие, как «цифровое старение» кожи, но пока данный процесс, связанный с проведением значительного количества времени за экраном смартфона или монитором компьютера, изучен далеко не полностью.     


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