Дерматолог Коршикова предупредила о рисках «цифрового старения» кожи

Как заявила дерматолог и косметолог Вероника Коршикова, чрезмерное использование мобильных устройств и компьютеров оказывает крайне негативное воздействие на кожу и ускоряет процесс ее старения.

Максимальный вред коже, как уточнила эксперт, наносит синий цвет, а именно HEV-излучение, проникающее глубже, чем UVA и UVB-лучи, добавив, что именно это излучение может привести к появлению пятен на коже, особенно у людей с легким смуглым оттенком кожи.

В связи с этим, многие врачи-дерматологи ввели такое понятие, как «цифровое старение» кожи, но пока данный процесс, связанный с проведением значительного количества времени за экраном смартфона или монитором компьютера, изучен далеко не полностью.