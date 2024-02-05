Названы основные полезные свойства яблочного уксуса

Как утверждает доктор медицинских наук Майкл Шапиро, яблочный уксус представляет собой продукт, полезный как для кожи, так и для организма в целом, но перед его применением желательно проконсультироваться со специалистом.

Яблочный уксус способствует очищению кожи, минимизирует риски появления прыщей и поддерживает уровень pH кожи в норме. Кроме того, уксусная кислота замедляет пищеварение и уменьшает всасывание крахмала, а уксус, разбавленный водой, позволяет, прежде всего за счет снижения аппетита, сбросить четыре килограмма за три месяца и уменьшить окружность бедер.

Разведенный в воде яблочный уксус снижает уровень сахара в крови и устраняет неприятный запах изо рта, а также уменьшает признаки псориаза и помогает при грибке пальцев ног, однако клинические исследования, подтверждающие его эффективность во всех обозначенных случаях, отсутствуют. В некоторых научных работах говорится, что яблочный уксус способствует избавлению от перхоти и уменьшает боль от опоясывающего лишая, но и в данном случае лучше проконсультироваться со специалистом.