Вице-премьер Чернышенко анонсирует интеграцию сети 5G в России к 2025 году

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко объявил, что в РФ начнут устанавливать отечественные базовые станции 5G в городах-миллионниках с 2025 года. Эту информацию пишет РИА Новости, ссылаясь на высказывания вице-премьера.

Массовое производство российских станций 5G также запланировано на 2025 год, с тиражом в тысячу единиц устройств. Антенны начнут размещаться в городах-миллионниках в этот же год, а массовое развертывание сети ожидается в 2026 году, что позволит 5G функционировать в других крупных городах России. Чернышенко подчеркнул, что такие этапы определены в дорожной карте под названием “Современные и перспективные сети мобильной связи”.

Согласно проекту стратегии развития связи в России, к 2035 году сеть 5G должна будет охватывать все города страны с населением от 100 тысяч человек. Минцифра РФ также планирует определить частоты для распространения 5G до марта 2024 года.