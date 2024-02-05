Мнение: О последнем предупреждении… Когда начнётся Третья мировая?

Кажется, Джо #Байден пару лет назад сказал, что #Украина — те тот повод, чтобы начинать Третью мировую. Правда, тогда он надеялся победить Россию «двойным ударом»: санкциями — по экономике, ВСУ — на поле боя. Теперь ситуация резко изменилась. Украина вместо «границ 1991 года» — на грани поражения. А о Третьей мировой предупреждают всерьёз.

Дональд #Трамп, например, считает, что она может начаться ещё до президентских выборов в #США в ноябре. Но есть сроки и поточнее. К сожалению, и покороче.

Польша внезапно ограничила полёты гражданской авиации на востоке страны. И как раз вдоль границы с Россией, Беларусью и Украиной. Соответствующую карту опубликовало Оперативное командование Вооружённых сил республики. Ограничения будут действовать в период с 5 февраля по 5 мая 2024 года.

«Сообщение призвано предупредить гражданских пользователей воздушного пространства о возможном усилении активности военной авиации в восточном районе в ответ на угрожающую ситуацию на восточной границе», — говорится в тексте. Также ограничения обосновываются возможными «незапланированными военными действиями». Польские военные утверждают, что действуют из соображений «обеспечения нацбезопасности». Однако конкретики никакой не предоставили.

С одной стороны, ограничения могут быть связаны с проведением учений #НАТО «Стойкий защитник», которые проходят в том числе на территории Польши с 22 января по 31 мая. Однако формулировка «угрожающая ситуация» может объясняться и другими причинами. Тем более, что даты ограничений не совпадают с датами военных манёвров.

Некоторые военные эксперты считают, что это навигационное предупреждение Вооружённых сил Польши связано с ожидаемым началом российского наступления на Чернигов и Киев с территории Беларуси. западные аналитики сейчас прогнозируют, что ВС РФ пойдут в наступление в направлении Харькова, Чернигова и Киева с одновременным усилением боевых действий на территории Донецкого региона. Они опасаются, что успех этой атаки принудит Киев пойти на переговоры с Москвой «на условиях России». Соответственно, польские войска могут попытаться этого не допустить. Правда, остаётся открытым вопрос, действует ли Варшава тут от лица Альянса, или проявляет неразумную инициативу.

Есть и другая сторона вопроса. Не так давно зампред Совбеза Дмитрий Медведев прямо и жёстко предупредил, что «наращивание военного потенциала Польши и польского военного присутствия на границе с Украиной и Беларусью может привести к прямому столкновению между Москвой, Минском и Варшавой». А если «авантюрные действия Польши» поддержат ее союзники по #НАТО, то это может привести к более опасным последствиям для всего мира. «И тогда Польша снова выполнит роль «гиены Европы», развязавшей Третью мировую войну», — резюмировал Дмитрий Медведев.

Не будем также забывать, что в прошлом году экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предупредил: существует вероятность, что некоторые страны, например Польша, а за ней и страны Балтии, могут принять меры помощи Киеву «в индивидуальном порядке» — вплоть до введения своих войск на украинскую территорию. Или, как можно сделать вывод из польского предупреждения, до обеспечения «бесполётной зоны». Последствия представить нетрудно.

При этом нельзя исключить, что негативный сценарий запустит третья сторона, действующая под ложным флагом. А напряжённость и недоверие между Россией и Западом достигли уже такого уровня, что тратить лишнее время на разбирательства никто не будет. Последует моментальный «ответ». Причём все понимают, что есть несколько стран, которым такое развитие событий выгодно. И если не лукавить, смогут их назвать вслух.

И, наконец, нужно понимать, что разговоры о Третьей мировой на столь высоком уровне, да ещё в практической плоскости — это решительное снижение порога допустимости с «немыслимого» до «вполне вероятного» в глазах значительной части населения Земли. Так что вопрос, удастся ли человечеству удержаться на самом краешке?

Или Польша вновь станет спусковым крючком всемирного военного конфликта, быть может, уже и ядерного?

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