 

Установлена связь между инсультом и риском деменции

05.02.2024, 19:03, Разное
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Как показало исследование, результаты которого будут представлены в рамках конференции Американской ассоциации инсульта, в первый год после инсульта риск деменции возрастает в три раза.

Кроме того, анализ данных 180 тысяч людей, перенесших ишемический или геморрагический инсульт, вызванный тромбом или кровоизлиянием соответственно, показал, что в течение пяти лет деменция была выявлена у 19% пациентов.

Отметив, что риски появления деменции у тех, кто пережил инсульт, были на 80% выше, чем у переживших инфаркт, ученые подчеркнули, что инсульт повреждает части мозга, отвечающие за мышление и память, что четко свидетельствует о необходимости профилактики инсульта, учитывая то обстоятельство, что подобные изменения при деменции необратимы.           


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