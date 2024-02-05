Установлена связь между инсультом и риском деменции

Как показало исследование, результаты которого будут представлены в рамках конференции Американской ассоциации инсульта, в первый год после инсульта риск деменции возрастает в три раза.

Кроме того, анализ данных 180 тысяч людей, перенесших ишемический или геморрагический инсульт, вызванный тромбом или кровоизлиянием соответственно, показал, что в течение пяти лет деменция была выявлена у 19% пациентов.

Отметив, что риски появления деменции у тех, кто пережил инсульт, были на 80% выше, чем у переживших инфаркт, ученые подчеркнули, что инсульт повреждает части мозга, отвечающие за мышление и память, что четко свидетельствует о необходимости профилактики инсульта, учитывая то обстоятельство, что подобные изменения при деменции необратимы.