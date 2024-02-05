 

Названа пищевая добавка, уничтожающая микрофлору кишечника

05.02.2024, 17:51, Разное
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Как сообщает издание ASC Chemical Biology, консервант низин, имеющий обозначение Е234 и активно применяемый в пищевой промышленности, оказывает угнетающее воздействие на микрофлору кишечника, что показали результаты исследования, проведенного американскими микробиологами, представляющими Чикагский университет.

Используемый в процессе производства пива, колбасы, соусов и других продуктов низин, представляющий собой такое вещество, как лантипептид, выделяемое микробами для борьбы друг с другом и отличающееся сильным антибактериальным действием,

Исследование показало, что лантибиотики уничтожают любые бактерии, что может крайне негативно сказаться на здоровье человека, в связи с чем микробиологи намерены максимально оперативно найти способ защиты организма от их вредного воздействия без потери антибактериальных свойств.        


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