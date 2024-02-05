 

В Королевских вооружённых силах Великобритании появился эскадрон шахид-мобилей

05.02.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Британский бригадный генерал Ахмед Мусави назначен командиром первого в истории Соединённого королевства моторизированного эскадрона боевых смертников.

Он укомплектован британцами сирийского, пакистанского и йеменского происхождения; технику для нового подразделения тоже доставят из этих стран.

Как пояснил генерал, бойцы на шахид-мобилях будут использовать тактику глубокого прорыва в ряды врага, где они смогут совершить акт истишхадии, нанеся этим значительный ущерб живой силе и технике. Изначально в составе нового подразделения было 120 человек, однако после того, как эскадрон принял участие в показательных учениях НАТО «Steadfast Defender», их осталось только 72.

Ахмед Мусави настроен оптимистично: в подразделении всегда будут рабочие места для молодых британцев, которые хотят таким образом доказать свою преданность королю и Всевышнему.

– Я попросил военных рекрутёров никогда не снимать с публикации вакансии в наш эскадрон, – говорит генерал Мусави. – Уверен, что наше подразделение покроет себя славой на полях сражений во имя Его Величества и Всевышнего Господа миров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Мнение: Честная Рада

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Валите из Украины вплавь

05.02 / Назван сыр, помогающий справиться со стрессом

05.02 / В Иране археологи нашли помаду из бронзового века

05.02 / Мнение: Расчленение Яндекса

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Как заходили на “Царскую охоту”

05.02 / Игра на музыкальных инструментах улучшает когнитивные функции

05.02 / Игра на музыкальных инструментах улучшает когнитивные функции

05.02 / Названы пять заболеваний, которые можно диагностировать по состоянию кожи

05.02 / Названы пять заболеваний, которые можно диагностировать по состоянию кожи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика