В Королевских вооружённых силах Великобритании появился эскадрон шахид-мобилей

Британский бригадный генерал Ахмед Мусави назначен командиром первого в истории Соединённого королевства моторизированного эскадрона боевых смертников.

Он укомплектован британцами сирийского, пакистанского и йеменского происхождения; технику для нового подразделения тоже доставят из этих стран.

Как пояснил генерал, бойцы на шахид-мобилях будут использовать тактику глубокого прорыва в ряды врага, где они смогут совершить акт истишхадии, нанеся этим значительный ущерб живой силе и технике. Изначально в составе нового подразделения было 120 человек, однако после того, как эскадрон принял участие в показательных учениях НАТО «Steadfast Defender», их осталось только 72.

Ахмед Мусави настроен оптимистично: в подразделении всегда будут рабочие места для молодых британцев, которые хотят таким образом доказать свою преданность королю и Всевышнему.

– Я попросил военных рекрутёров никогда не снимать с публикации вакансии в наш эскадрон, – говорит генерал Мусави. – Уверен, что наше подразделение покроет себя славой на полях сражений во имя Его Величества и Всевышнего Господа миров.

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