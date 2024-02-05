 

Зуевич: В 2024 году российский рынок телевизоров сократится на 10-15%

05.02.2024, 17:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В 2023 году российский рынок телевизоров продемонстрировал значительный рост, однако ожидается, что в 2024 году объем продаж сократится на 10-15%. Об этом рассказал Антон Зуевич, старший менеджер практики “Стратегия роста и продаж” в компании “Рексофт Консалтинг”.

В 2023 году основным фактором роста рынка стали китайские бренды, которые удовлетворили спрос с помощью доступных моделей. Также влияли экономические изменения, такие как ослабление рубля и рост цен, что способствовало переводу денежных средств в физические активы.

Согласно Зуевичу, в 2024 году ожидается снижение спроса на телевизоры, особенно учитывая то, что многие потребители удовлетворили свои потребности в 2023 году. Период использования телевизоров составляет от 5 до 7 лет, поэтому это снижение спроса может быть долгосрочным и повлечет постепенное понижение цен на телевизоры.

Также эксперт прогнозирует снижение цен на модели средней ценовой категории на 5-10%.

Следует отметить, что в мировом рынке смартфонов продолжает наблюдаться рост, несмотря на глобальную инфляцию.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Мнение: Честная Рада

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Валите из Украины вплавь

05.02 / Назван сыр, помогающий справиться со стрессом

05.02 / В Иране археологи нашли помаду из бронзового века

05.02 / Мнение: Расчленение Яндекса

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Как заходили на “Царскую охоту”

05.02 / Игра на музыкальных инструментах улучшает когнитивные функции

05.02 / Игра на музыкальных инструментах улучшает когнитивные функции

05.02 / Названы пять заболеваний, которые можно диагностировать по состоянию кожи

05.02 / Названы пять заболеваний, которые можно диагностировать по состоянию кожи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика