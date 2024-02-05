Зуевич: В 2024 году российский рынок телевизоров сократится на 10-15%

В 2023 году российский рынок телевизоров продемонстрировал значительный рост, однако ожидается, что в 2024 году объем продаж сократится на 10-15%. Об этом рассказал Антон Зуевич, старший менеджер практики “Стратегия роста и продаж” в компании “Рексофт Консалтинг”.

В 2023 году основным фактором роста рынка стали китайские бренды, которые удовлетворили спрос с помощью доступных моделей. Также влияли экономические изменения, такие как ослабление рубля и рост цен, что способствовало переводу денежных средств в физические активы.

Согласно Зуевичу, в 2024 году ожидается снижение спроса на телевизоры, особенно учитывая то, что многие потребители удовлетворили свои потребности в 2023 году. Период использования телевизоров составляет от 5 до 7 лет, поэтому это снижение спроса может быть долгосрочным и повлечет постепенное понижение цен на телевизоры.

Также эксперт прогнозирует снижение цен на модели средней ценовой категории на 5-10%.

Следует отметить, что в мировом рынке смартфонов продолжает наблюдаться рост, несмотря на глобальную инфляцию.