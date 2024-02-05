 

Установлена связь между COVID-19 и бессонницей

05.02.2024, 16:39, Разное
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Как сообщает издание Frontiers in Public Health, результаты исследования, проведенного вьетнамскими учеными, представляющими Университет Феникаа, показали, что перенесенный COVID-19 может приводить к бессоннице и снижать степень качества сна.

В ходе эксперимента, в котором было задействовано 1056 человек, переболевших коронавирусом, выяснилось, что бессонница имела место у 76,1% испытуемых, в то время как об ухудшении качества сна рассказали 23% респондентов. Около 50% опрошенных поделились информацией о том, что чаще стали просыпаться по ночам, а о появлении трудностей с засыпанием и сокращении продолжительности сна рассказала треть респондентов.

Ученые отмечают, что степень тяжести перенесенного COVID-19 не коррелировала с уровнем бессонницы, подчеркнув, что она может как ухудшить здоровье, причем как физическое, так и психическое, так и являться следствием их ослабления.   


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