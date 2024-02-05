Оттенки синего и графический дизайн: какой маникюр не выходит из моды и подходит на все случаи жизни

Тенденции в дизайне ногтей быстро меняются. Но некоторые виды маникюра никогда не выходят из моды. Они подходят для всех случаев жизни и времен года. Вы никогда не ошибетесь, если выберете такой дизайн. Мы приведем идеи универсального маникюра, которые всегда остаются актуальными.

Графический дизайн

Маникюр с графическим дизайном – это вечная классика, которая никогда не устареет. Он отличается рисунком, который состоит из четких линий или геометрических фигур. Такой дизайн сочетается как с нейтральным, так и с ярким фоном. Он подходит для ногтей любой длины.

Русский маникюр

Русский маникюр отличается тщательной обработкой и обрезкой кутикулы. Он проводится без предварительного замачивания ногтей и выполняется с помощью аппаратов.

Этот вид маникюра придает лунке ногтя аккуратный и безупречный вид. Он идеально подходит для последующего использования гелевого лака.

Френч с изюминкой

Френч – классический вариант маникюра. Но если традиционная версия кажется вам слишком скучной, то вы можете дополнить этот дизайн аппликациями, рисунками и даже рельефными элементами. Также вы можете покрасить кончики в любой цвет.

Металлические акценты

Однотонный блестящий маникюр больше подходит для особых случаев. Если вы ищете дизайн ногтей на каждый день, то вы можете добавить в него отдельные металлические элементы. Это могут быть аппликации или рисунки хромированным лаком. Такой нейл-арт никогда не выйдет из моды.

Оттенки синего

Синий маникюр подходит для любого времени года. Вы можете менять его оттенки в зависимости от сезона. Вы не ошибетесь, если выберете для лета цвет “электрик” или кобальтовые тона, а для зимы – холодный синий.

Омбре

Эффект омбре, или градиент, – это плавный и почти незаметный переход между оттенками. Он придает маникюру больше объема. Такой дизайн выглядит элегантно и сдержанно. Для повседневной жизни следует выбирать естественные оттенки, например белый и розовый.

Миксы

Вы можете сочетать в одном маникюре несколько популярных дизайнов ногтей. Такой микс всегда остается актуальным. Вам не придется выбирать между несколькими любимыми видами нейл-арта.

Оранжевые оттенки

Если вам нравятся яркие тона, то обратите внимание на оранжевый маникюр. Он легко вписывается в любой стиль. Вы можете использовать разные оттенки оранжевого – от нежных пастельных до ярких.

Атмосфера отдыха

Вы можете круглый год носить маникюр, вдохновленный летним отдыхом. Зимой и весной он будет поднимать вам настроение, напоминая о будущем отпуске и путешествии. Используйте для него теплые и солнечные тона, такие как желтый, оранжевый, розовый, красный.