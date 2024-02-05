«Выиграю выборы и вся страна поедет на картошку»: интервью с кандидатом в президенты Сергеем Малинковичем

Осталось меньше двух месяцев до президентских выборов в России. В условиях, когда вся страна с интересом наблюдает за ожесточённой борьбой кандидатов и их идей, а политологи до хрипоты спорят, кто же победит, «Панорама» поговорила с одним из очевидных лидеров президентской гонки, главой «Коммунистов Петербурга и Ленобласти» Сергеем Малинковичем.

– Здравствуйте, Сергей! Наш штатный политолог, эксперт по российскому политическому ландшафту, говорит, что у вас чуть ли не наибольшие шансы одержать победу. Как вы сами относитесь к этому прогнозу?

– Здравствуйте! Определённо этот человек прав, и дело тут даже не в моей личной харизме и не в моей популярности, а в том, что левые силы, коммунисты, – они всегда побеждают исторически. Так же, как побеждает правда.

– Даже в 1991-м?

– Если произошёл правый разворот – надо просто подождать. За коммунистами, повторюсь, правда, а это значит, что маятник неизбежно качнётся в нашу сторону и мы этот маятник поймаем и надёжно приварим к нашим, так сказать, железобетонным идеологическим позициям. И второго 1991-го уже не допустим, здесь не сомневайтесь.

– Но ведь помимо вас баллотируются и другие коммунисты. Не получится ли так, что голоса избирателей будут распылены?

– Кроме меня других коммунистов в стране нет, это надо просто запомнить. Кто там ещё баллотируется, Зюганов? Харитонов? Они одну страну развалили и теперь вторую хотят развалить, мало им было. Я слышал, у них Ленин на партбилетах каждый месяц, особенно осенью, приобретает брезгливое выражение лица – такой вот феномен научный, который никто объяснить не может. И они из-за этого и партбилеты, и портреты в кабинетах меняют постоянно, грузовиками туда им возят… Стыдно Владимиру Ильичу за таких политиков. И нам всем тоже стыдно.

– Хорошо, предположим, что вы победили. Какие будут ваши действия?

– Вы знаете, я вообще сначала хотел идти со слоганом «Продразвёрстка и православие». Вот настолько это просто, ёмко, лаконично, что больше ничего и не надо. Но мне коллеги говорят: нет, несерьёзно, давай нормальную программу пиши. Ну, я там накалякал что-то… Всё не то. А потом вспомнил, как хорошо было в советские годы, когда всем институтом ездили убирать поля. Там и дружба завязывалась, и к труду приучались, и свежий воздух, дизель… Я, правда, не застал по возрасту, но всё равно думаю, что хорошо было. Вот всей страной так и поедем. Выиграю выборы и поедем.

– Всей страной на картошку?

– Именно. И капусту будем убирать, и кукурузу. Вообще всё, что найдём. Прокатимся такой вот дружной волной по Краснодарскому краю, как кузнечики эти, которые съедают всё, потом по другим регионам пойдём, все подружимся, окрепнем, возмужаем, «Интернационал» петь будем, через костры прыгать, чтобы весна не заканчивалась.

– Сельскохозяйственные посевы вообще-то сейчас все частные.

– Коммунист я или где? Разберёмся.

– Вы не думаете, что именно из-за этого ваши шансы на победу сокращаются? Обобществление, террор, диктатура, радикальные какие-то идеи – люди это не очень любят.

– На самом деле я не планирую держаться за власть, и уж тем более не рассматриваю внутрипартийные чистки в качества инструмента. То же самое можно сказать и про репрессии в отношении инакомыслящих – разве это эффективный способ политической борьбы? Разве не лучше переубеждать оппонентов, демонстрируя им преимущества своей идеологии на практике, добросовестно работая на благо своего народа?

– Это вы серьёзно?

– Ха, поверили!

– Что же, по крайней мере вы не теряете чувства юмора. Остаётся только пожелать вам удачи.

– Никакой необходимости. Торжество левых сил очевидно. Но пасаран! Хаста семпре! Деус вульт, товарищи!

– И вам но пасаран. С наступающим!

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