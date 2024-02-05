Подделки RuStore нашли в магазине Mi GetApps от Xiaomi

В фирменном магазине приложений Mi GetApps от компании Xiaomi обнаружены около 10 клонов российского маркетплейса RuStore, разрабатываемого при содействии Минцифры РФ, пишет издание “Ведомости”.

Не смотря на то, что RuStore – это отечественный магазин приложений, копии сервиса из Mi GetApps от Xiaomi оказались чем-то иным. После их установки на рабочем экране появляется иконка RuStore, но на самом деле это другие приложения, такие как калькулятор, карты “2ГИС”, обои для рабочего стола и многое другое.

Издание “Ведомости” утверждает, что данные из Mi GetApps показывают, что эти подделки существуют в магазине, по меньшей мере, с осени, и два из них были добавлены в январе 2024 года.

Эксперты по информационной безопасности, опрошенные журналистами, отмечают, что, как правило, такие клоны легитимных приложений в Mi GetApps не представляют опасности для пользователей. Однако они являются мусорными, поскольку не несут полезной функциональности, но при этом отображают рекламу, принося прибыль своим создателям.

Компания VK заявила, что RuStore является зарегистрированным и защищаемым товарным знаком. Они также напомнили, что клиент RuStore не доступен в других магазинах приложений и его можно скачать только с официального сайта проекта.