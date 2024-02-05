Скандалы: «Я думала, что не переживу этого»

Как певица Шакира потеряла любовь всей своей жизни и чуть не оказалась в тюрьме

2 февраля колумбийской певице Шакире исполнилось 47 лет. В начале 2000-х годов она как ураган ворвалась в мировой шоу-бизнес и покорила миллионы сердец своим необычным тембром и зажигательными танцами. С тех пор она обзавелась званием одной из самых сексуальных латиноамериканских исполнительниц и построила головокружительную карьеру. Однако насколько Шакира успешна в работе, настолько же неудачлива в личной жизни. Певица регулярно оказывается в центре любовным драм и скандалов, но всегда умудряется справляться с ними. В рамках цикла статей о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказывает, как Шакире удается сохранять лицо, несмотря на громкие расставания с мужчинами и проблемы с законом из-за махинаций с налогами.

«Поменял часы Rolex на Casio»

В июне 2022 года фанатов певицы шокировала новость о расставании Шакиры и ее гражданского мужа, футболиста Жерара Пике. В прессе тут же сообщили, что причина разрыва их отношений — бесконечные измены бывшего игрока испанской «Барселоны». В прессе утверждалось, что в предшествовавшие официальному заявлению месяцы он, не особо скрываясь, посещал ночные клубы в компании молодых женщин и в конце концов был пойман папарацци, когда держался за руки с юной Кларой Чиа Марти.

С тех пор бывшие возлюбленные не упускали шанса задеть или спровоцировать друг друга. Апогея ненависти их история достигла в январе 2023 года, когда Шакира выпустила новую песню, в которой, не называя имен, прошлась по Пике и высказала ему все, что думает о нем и его новой пассии. В треке исполнительница заявила, что он проводит «очень много времени в спортзале», но ему «следовало бы подкачать еще и мозг». А затем добавила, что футболист «променял Ferrari на Renault Twingo и часы Rolex — на Casio», тем самым намекая, что его новая избранница не стоит и ломаного гроша.

«Это было большое облегчение, необходимое для моего исцеления, для моего выздоровления», — так Шакира объяснила причины, побудившие ее написать такую песню о бывшем гражданском муже

Песня мгновенно стала хитом, а видео с ней за 10 дней собрало более 180 миллионов просмотров на YouTube. Однако на этом Шакира не остановилась и спустя неделю после релиза решила насолить еще и бывшей свекрови, по слухам, поддержавшей новый роман сына. Для этого она установила на балконе своего особняка в Барселоне — аккурат напротив окон дома матери Пике — куклу ведьмы в полный рост, а затем на полную громкость включила скандальную песню на повторе. После чего артистка решила отгородиться от бывшей родственницы и возвела на своем участке высокий забор. Однако расставание с Пике стало далеко не единственной любовной драмой Шакиры, из-за которой она угодила на первые полосы газет.

«Она блеет как козел»

История успеха Шакиры Изабель Мебарак Риполь (именно так звучит полное имя певицы) хорошо известна. Она родилась в Колумбии, в маленьком портовом городе Барранкилья, с четырех лет она умела читать и писать, разучила под руководством бабушки-ливанки танец живота, в восемь написала свою первую песню, а в одиннадцать — освоила гитару. В будущем юная Шакира видела себя исключительно звездой шоу-бизнеса и дома постоянно пела для родственников и гостей. Родители всячески поддерживали любые начинания дочери и, увидев ее страсть к вокалу, отдали в хор при католической школе. Однако из этой затеи ничего не вышло: спустя пару занятий преподаватель пения заявил, что у девочки слишком сильное вибрато.

«Она блеет как козел», — так охарактеризовал певческие способности Шакиры педагог в разговоре с родителями девочки, прежде чем выгнать ее из хора

Однако мать и отец считали дочь вундеркиндом и искренне верили в ее талант, поэтому оплатили ей персональные занятия вокалом, а заодно отправили учиться танцу живота. Еще не окончив общеобразовательную школу, Шакира начала исполнять песни собственного сочинения и участвовать в различных конкурсах местного масштаба — и частенько побеждала в них.

Как только юная исполнительница окончательно обрела уверенность в своих силах и осознала, что может зарабатывать деньги выступлениями, тут же перебралась из родного города в столицу Колумбии Боготу. Там ее быстро заметили менеджеры компании Sony и заключили с ней контракт на запись трех альбомов. Первые два оказались не слишком удачными, а в 1996 году состоялся релиз третьего, и на сей раз очень успешного диска Pies Descarlos, suenos blancos («Голые ноги, высокие мечты»). После релиза Шакира сразу отправилась в дебютное мировое турне и была признана женщиной года.

Спустя два года вышел очередной альбом певицы, который она впервые спродюсировала сама.

5 раз пластинка Donde Estan los Ladrones? («Где воры?») становилась платиновой. Уже в первый день ее продажи достигли 300 тысяч копий. Успех был столь ошеломительным, что Шакиру тут же назвали самой яркой молодой звездой Латинской Америки, а в США впервые номинировали на «Грэмми»

Престижную премию Шакира тогда не получила, но решила закрепить первые успехи в Европе и Америке. В 2001 году она выпустила свой первый англоязычный альбом Laundry Service («Прачечная»). Он быстро взлетел на вершину чартов, а песня Wherever, Wherever стала суперхитом во всем мире. Не менее громким оказался релиз пластинки Fijación Oral, Vol. 1 и ее английской версии Oral Fixation Vol. 2, за которые певица получила 15 музыкальных наград. При этом сингл Hips Don’t Lie («Бедра не лгут») и вовсе побил все возможные рекорды продаж.

Позже в карьере Шакиры было много удачных релизов и успешных коллабораций с известными артистами. К 2022 году она выпустила 11 студийных альбомов, исполнила официальный гимн Чемпионата мира по футболу в ЮАР, выступила на Суперкубке. У нее в коллекции множество престижных музыкальных наград, включая две статуэтки «Грэмми», семь Billboard Music Awards, пять MTV Video Music Awards, двадцать восемь Billboard Latin Music Awards, восемь Latin Grammy Awards и номинация на «Золотой глобус». Благодаря своим достижениям артистка прочно вписала свое имя в число самых талантливых, успешных и влиятельных певиц века.

«Я танцевала еще до того, как научилась ходить»

В свои 47 лет Шакира может похвастаться не только множеством наград, но и тем, что выглядит намного моложе своего возраста и остается в прекрасной физической форме. Помогают ей в этом прежде всего танцы, которые с начала карьеры стали фирменным элементом ее выступлений. Они для певицы — лучший тренинг, а заодно и возможность самовыражения

Я танцевала еще до того, как научилась ходить. Это, конечно, преувеличение, но я делаю это всю жизнь. Не могу сказать, что я первоклассная танцовщица, просто чувствую музыку и следую за ней, мое тело подчиняется ритму. Так я реагирую на музыку с раннего детства

Шакира

В юности Шакире было достаточно танцев, репетиций, выступлений и обычной бытовой активности, чтобы оставаться стройной и подтянутой. Поклонницей фитнеса она себя не считает, тем не менее с возрастом сделала его частью своей жизни. «Если я хочу есть шоколад, мне нужно посвящать побольше времени тренировкам. Обычно я занимаюсь танцевальной аэробикой 40 минут в день, делаю приседания, 10 минут качаю пресс, затем руки — без весов — и немного занимаюсь ногами. Получается тренировка примерно на полтора часа», — объяснила певица. По словам Шакиры, если она не может заставить себя пойти на тренировку или на теннис, то отправляется на длительную прогулку.

Следит исполнительница и за тем, что попадает к ней в тарелку. Она признается, что обожает сыр с трюфелем, брауни и суперсладкий молочный шоколад, однако ограничивает себя в потреблении любимых продуктов, так как на такие продукты ее тело реагирует очень быстро. Примерное меню Шакиры на день включает авокадо с яйцами или помидорами, смузи, ягоды и растительный белок на завтрак; на обед она предпочитает рыбу и свежие овощи, иногда суп, на ужин также ест рыбу и овощи.

Не менее тщательно ухаживает Шакира и за лицом. Она уверена, что все чувства, которые человек испытывает, отпечатываются на его «фасаде» и замаскировать их косметикой невозможно. Поэтому, по ее мнению, уход за кожей следует начинать с ментального и физического здоровья. Певица уверяет, что сама много лет ходит к психологу, чтобы лучше понимать и принимать себя и свою сексуальность.

Я очень хорошо себя знаю и сейчас нахожусь в процессе еще лучшего познания себя. Мне уже удалось развить в себе определенную уверенность и умение себя принимать

Шакира

Шакира принимает витамины, специально для нее подобранные врачом, в том числе необходимые для красоты и сияния кожи витамины С и Е, пользуется косметикой с витамином С и всегда защищает кожу от ультрафиолета. «Я стараюсь использовать солнцезащитный крем каждый день, — неоднократно признавалась артистка в интервью, — и предпочитаю средства со степенью защиты SPF 100». Кроме того, она совсем не пьет алкоголь и не курит, что также помогает ей поддерживать кожу в тонусе.

Особое внимание Шакира уделяет заботе о голосе. В 2017 году у нее произошло кровоизлияние в голосовые связки, из-за которого она не могла петь и даже говорила с трудом. После этого певица завела традицию перед выходом на сцену пить чай с медом, чтобы согреть горло.

Я всегда понимала, что в моей жизни есть вещи, которые уйдут: красота, молодость и все такое. Но я никогда не думала, что мой голос покинет меня, потому что это пение — это часть моей природы. Это моя индивидуальность. Поэтому, когда я не могла петь, это было невыносимо

Шакира

По словам Шакиры, болезнь стала для нее полным шоком и вогнала в сильнейшую депрессию, из-за которой она по несколько дней не вставала с постели. Спасти голос помогла лишь операция, после которой ей пришлось каждый день заниматься с педагогом по вокалу, чтобы заново разработать связки.

От актера к сыну экс-президента Аргентины

Любовь тысяч поклонников и мировая известность — в профессиональной сфере Шакиры все складывалось более чем успешно, однако в личной жизни она была не слишком удачлива. Знойная колумбийка с огромными карими глазами, длинными ресницами и изящной фигурой никогда не была обделена вниманием мужчин. Ее первым избранником, о котором стало известно, стал колумбийский актер Освальдо Риос. Поклонники были в восторге от пары, но спустя четыре года певица ушла от него к адвокату и сыну экс-президента Аргентины Антонио де ла Руа.

Они были очень влюблены друг в друга. Через год после начала отношений мужчина сделал Шакире предложение, но за 10 лет, что пара была вместе, поклонники так и не дождались свадьбы. По слухам, артистку не устраивал брачный контракт, на котором настаивал отец жениха. Однако официально она заявляла, что боится связывать себя узами брака и предпочитает оставаться вечной возлюбленной.

Иногда я говорю Антонио: «Малыш, наверное, самое романтичное, что мы можем сделать, это никогда не сыграть свадьбу!» Нарожать детей, вырастить внуков, но так и не расписаться. Просто я уверена, что не надо чинить то, что пока не сломалось. У нас идеальные отношения. Он потрясающий мужчина во всех смыслах этого слова… Я мечтаю оставаться его вечной возлюбленной. Это куда приятнее, чем быть вечной женой

Шакира

Антонио был не только женихом Шакиры, но и ее бизнес-менеджером. Благодаря ему она заключила многомиллионный контракт с компанией Live Nation, организовывавшей концерты Мадонне. Именно на период их отношений пришелся пик карьеры артистки.

Однако уже в 2006 году в таблоиды просочилась информация о романе Шакиры с вокалистом Алехандро Сансом, с которым она записала трек Te lo Agradezco, Pero No («Я тебя благодарю, но нет»). Певица, конечно, все отрицала, и разгоревшийся было скандал удалось замять.

Затем слухи о скором расставании Шакиры и де ла Руа поползли во время съемок клипа на песню Waka Waka. В нем принимали участие многие футболисты, в том числе и игрок испанской «Барселоны» Жерар Пике. Между ним и певицей проскочила искра, которую сложно было скрыть. Артистка вновь пыталась отшутиться, Пике с серьезным видом рассуждал о дружбе, но журналисты узнали, что Шакира и де ла Руа внезапно решили пожить отдельно. После этого ей ничего не оставалось, кроме как подтвердить разрыв отношений.

«На протяжении 11 лет мы горячо любили друг друга. Это были прекрасные годы нашей жизни. Между тем с августа 2010 года наша любовная связь по взаимному согласию прервана», — сообщила Шакира журналистам. Она заверила, что они с де ла Руа планируют даже после расставания продолжать совместные проекты и быть друзьями

Она действительно хотела остаться с де ла Руа в хороших отношениях, но он ее желания явно не разделял — и подал против бывшей возлюбленной иск на 250 миллионов долларов, посчитав, что имеет право на раздел совместно нажитого в гражданском браке имущества, так как помог певице построить карьеру. Шакира подала ответный иск и выиграла. Требования де ла Руа суд отклонил, и он остался ни с чем.

Отношения мечты

Сразу после расставания певица переехала из США в Барселону. Год она молчала о личном и лишь в 2011-м подтвердила то, о чем многие и так уже догадались: они с Пике — пара. В сети, конечно, обсудили разницу в возрасте между влюбленными — футболист ровно на 10 лет моложе, — но в целом отнеслись к их роману благосклонно.

Шакира называла новые отношения «главным приключением в жизни» и «лучшей наградой, ради которой можно пройти через все». В 2013 году у пары родился первенец Милан, а в 2015-м — второй сын, которого назвали Саша. Однако вступать в официальный брак Шакира и Пике не спешили.

Брак пугает меня до чертиков. Я не хочу, чтобы он смотрел на меня как на жену. Пусть лучше видит во мне свою девушку, возлюбленную. Такой запретный плод. Я хочу держать его на кончиках его пальцев. Чтобы он понимал: все возможно и зависит только от его поведения

Шакира

Финансовые махинации, скандальный развод и прочие неприятности

Шакира и Пике долгое время казались идеальной парой, которая благополучно проживет вместе до старости. Они, держась за руки и светясь от счастья, посещали многочисленные светские мероприятия, делились трогательными семейными фото. Певица назвала Пике ответственным и заботливым отцом, который много времени уделяет сыновьям. Он же ходил на ее концерты, поддерживал во всех начинаниях и в интервью объяснялся в любви.

Слухи об их расставании время от времени возникали в прессе, но никто не воспринимал их всерьез, ведь каждый из партнеров то и дело их развеивал словом, делом или песней. Однако семейная идиллия неожиданно закончилась. Все произошло в 2017 году, когда у Шакиры начались проблемы с голосовыми связками. Вскоре выяснилось, что Пике систематически нарушал правила дорожного движения, из-за чего ему даже грозил тюремный срок, однако он сумел отделаться штрафом в 48 тысяч евро. Затем в их дом забрались грабители и вынесли драгоценности на сумму 300 тысяч евро.

Последовали неприятности с законом и у самой Шакиры: в Испании ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов и в мошенничестве с офшорными счетами. Дело в том, что с 2011 года певица практически постоянно жила в Испании, а согласно европейскому законодательству, если человек проводит на территории страны более 183 дней в год, он автоматически становится налоговым резидентом, то есть обязан платить налоги с доходов, в том числе полученных за границей.

€14,5 млн составил долг Шакиры перед налоговой Испании. Прокуратура требовала погашения задолженности, выплаты штрафа в размере 23,7 миллиона евро и восьми лет тюрьмы. В ноябре 2023 года суд назначил певице наказание в виде штрафа в 7,3 миллиона евро. Условного срока ей удалось избежать, заплатив дополнительно 432 тысячи евро

Адвокаты Шакиры настаивали, что с 2011 по 2014 год она проводила больше времени на Багамских островах, чем в Барселоне, но доказать этого не смогли. В 2021-м певицу обвинили в том, что она использовала подставные компании, чтобы скрыть доходы.

В довершение к проблемам с законом весной 2022 года в прессе стали настойчиво появляться слухи о серьезном кризисе в отношениях Шакиры и Пике. Журналисты писали о многочисленных изменах футболиста то с неизвестной 20-летней блондинкой, то с бывшей девушкой, то с коллегой, с которой он был пойман в ночном клубе. Фотомодель Сьюзи Кортес открыто заявила, что получала от него непристойные сообщения, а затем на горизонте замаячила Клара Чиа Марти. В конце концов СМИ через анонимных источников узнали, что Пике съехал из их дома и живет в квартире, а певица отправилась в отпуск с сыновьями.

В начале лета того же года слухи подтвердились: Шакира и Пике опубликовали совместное заявление о расставании.

С сожалением подтверждаем, что мы расстаемся. Это все ради благополучия наших детей. Они являются нашим приоритетом. Просим уважать частную жизнь. Спасибо за понимание

Шакира и Жерар Пике

из официального заявления в соцсетях

Довольно быстро стало понятно, что разрыв не окажется мирным: бывшие партнеры будут публично выяснять отношения и делить совместно нажитое еще долго. Прежде всего им предстояло решить вопрос опеки над детьми. Футболист хотел жить с сыновьями в Каталонии, а певица — увезти их в США. В результате 12-часового судебного заседания Пике согласился оставить детей с бывшей партнершей, причем видеться с ними он будет только с ее разрешения. Пике также требовал, чтобы Шакира оплатила его долг в 400 тысяч, но претензии удовлетворены не были.

А дальше начался раздел имущества и взаимный обмен колкостями в многочисленных интервью. В одном из них певица призналась, что когда-то «купилась на историю о том, что женщине нужен мужчина, чтобы быть полноценной», из-за чего всегда мечтала завести семью, где у детей были бы отец и мать, живущие вместе.

Я поняла, что эта басня о том, что женщине нужен мужчина, — ложь. Должна признаться, я всегда была эмоционально зависима от мужчин. Я влюблялась в само чувство любви. Теперь я поняла это и стала самодостаточной

Шакира

Жизнь после

После расставания с Пике и вынесения решения об опеке Шакира переехала с детьми в США, где ей пришлось заново налаживать быт и выстраивать рабочие процессы. Немного придя в себя, она призналась, что начинать все с нуля оказалось непросто, особенно потому, что она не до конца оправилась от неудачных отношений с футболистом.

Тяжело об этом говорить, особенно потому, что я все еще переживаю боль и постоянно нахожусь на виду у публики. Я прошла несколько стадий: отрицание, гнев, боль, разочарование, снова гнев, снова боль. Сейчас я нахожусь на стадии выживания, просто поднимая голову над водой. И это этап размышления, очень усердной работы. Я все еще изгоняю некоторых демонов. Последних, которые у меня остались

Шакира

Вместе с тем певица заверила, что личная драма помогла ей принять свою уязвимость и понять, что она сильнее, чем думала. Еще один урок, который Шакира вынесла из отношений с Пике, — это то, что для счастья ей достаточно самой себя. Благодаря этому она стала увереннее в себе.

Не отрицала Шакира и того, что вознаграждением за боль от разрушения семьи стал взлет ее пошедшей было на спад карьеры, хотя наслаждаться этим в полной мере у нее пока не получается. Однако это наверняка лишь вопрос времени.

Наталья Обрядина

Оригинал материала: “Lenta.ru”