Роскомнадзор предложил закрыть публичный доступ к информации о бликировке сайтов

Роскомнадзор вновь внес предложение о закрытии публичного доступа к информации о требованиях Генеральной прокуратуры в отношении блокировки веб-сайтов. Эту информацию предоставил источник изданию “Коммерсантъ”.

В обновленном проекте, представленном Роскомнадзором, также предусмотрено исключение из общего доступа информации об основаниях блокировки. Хостеры высказали опасения, что эти изменения увеличат сложность администрирования ограничений доступа к сайтам. В то время как эксперты пришли к выводу, что новые правила в большей степени повлияют на “общественный мониторинг блокировок”, чем на работу хостеров и интернет-провайдеров.

Согласно информации из “Ъ”, предложенный документ также предполагает изменения в порядке функционирования информационной системы, через которую операторы интернета получают сведения о заблокированных сайтах. В частности, Роскомнадзор предлагает отменить требование, согласно которому пользователи интернета должны иметь доступ к информации о требованиях Генеральной прокуратуры относительно удаления запрещенного контента в России.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор за два года заблокировал более 235 тысяч интернет-ресурсов из-за распространения фейковой информации о СВО.