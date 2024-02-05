Минцифры установило новые тарифы для пользования порталом «Госуслуги»

Согласно внутренней документации портала «Госуслуги», в настоящий момент для всех пользователей действует режим пробной подписки на сервис – комиссия за использование дистанционной формы использования сайта составляет для физических и юридических лиц 0 (ноль) рублей.

Однако с момента перехода портала в режим работы с повышенной нагрузкой, а также в связи с дефицитом оборудования из-за санкций недружественных государств, ведомство пересматривает тарифы.

На первом этапе пользователям придётся оплатить сборы, которые выделят из госпошлин, взимаемых с граждан за предоставление государственных

услуг:

• регистрация на Госуслугах с привязкой номера телефона к порталу – 1 руб/шт;

• вход на федеральный портал либо сайт, подключенный к авторизации через Госуслуги, включая 1 сеанс авторизации в ЕСИА – 99 руб;

• поиск услуги не по бюрократическому наименованию, а на простом языке – 49 руб;

• установка и подписка на использование мобильного приложения на любом смартфоне – 99 руб/месяц;

• обращение за услугой в электронном виде, за каждый необходимый документ – 99 руб/шт;

• просмотр и получение результатов исполнения госуслуги – 999 руб/результат;

• получение электронного уведомления от ведомства – 99 руб/ведомство/месяц;

• получение любого документа с портала с электронной подписью – 499 руб/подпись;

• рассмотрение любой жалобы на действие или бездействие муниципального или федерального госслужащего за некачественное оказание государственной услуги (включая досудебное обжалование) – 999 руб/ведомство/день;

• удаление аккаунта, за 1 аккаунт – 9999 рублей/шт.

Для юридических лиц установлен повышающий коэффициент к тарифам физлиц, равный 10. Для граждан, лично посещающих МФЦ раз в месяц и тем самым подтвердивших своё присутствие на территории РФ, устанавливается нулевой тариф. Система расчетов предоплатная – достаточно просто пополнить баланс телефона, привязанного к учётной записи.

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