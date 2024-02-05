 

Российские разработчики планируют создать магазин приложений для iPhone

05.02.2024, 10:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ближайшем будущем владельцам iPhone из Европейского Союза будет предоставлена возможность устанавливать альтернативные магазины приложений. Это изменение является требованием закона о цифровых рынках, и Apple должна разрешить работу таких приложений на iOS до 7 марта 2024 года.

Российские разработчики маркетплейса также видят потенциал в этой возможности и надеются, что российские пользователи смогут воспользоваться этим новшеством. Генеральный директор АНО “Цифровые платформы” Арсений Щельцин рассказал о планах создать отечественный магазин приложений для iOS под названием NashStore.

На данный момент функциональность, позволяющая запускать альтернативные магазины на устройствах Apple, официально подтверждена только в ЕС. Однако Щельцин отметил, что возможно обойти региональные ограничения, если альтернативные магазины не будут доступны в России.

Эксперты также подчеркивают, что при выборе региона при активации устройства iOS пользователи могут столкнуться с трудностями, связанными с доступностью приложений для определенных стран. Например, чтобы использовать магазин приложений на территории РФ, пользователю может потребоваться выбрать регион из стран Европы. Это может вызвать проблемы с работой некоторых функций в приложениях, таких как музыка или кино.

В феврале компания Apple объяснила, как работает сканер радужной оболочки глаза в Vision Pro. Технология Optic ID распознает уникальность радужной оболочки и цветной части глаза, что позволяет пользователям быстро снимать блокировку Vision Pro, подтверждать покупки в Apple Pay, входить в сторонние приложения и получать доступ к конфиденциальным данным. Приложения, поддерживающие Face ID и Touch ID на iPhone и iPad, автоматически получают поддержку Optic ID на Vision Pro.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / «Выиграю выборы и вся страна поедет на картошку»: интервью с кандидатом в президенты Сергеем Малинковичем

05.02 / Мнение: Как петля паразитов задушила современный Запад

05.02 / Подделки RuStore нашли в магазине Mi GetApps от Xiaomi

05.02 / Скандалы: «Я думала, что не переживу этого»

05.02 / Роскомнадзор предложил закрыть публичный доступ к информации о бликировке сайтов

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Штирлиц — моджахед, Сухов — развратник! Как афганцы смотрели советское кино

05.02 / Минцифры установило новые тарифы для пользования порталом «Госуслуги»

05.02 / Менеджеры Яндекса сохраняют контроль после продажи бизнеса

05.02 / Минобрнауки предлагает новую модель управления комплексными научно-техническими программами

05.02 / Белорусские бананы заменят на российском рынке поставки из Эквадора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика