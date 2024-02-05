Российские разработчики планируют создать магазин приложений для iPhone

В ближайшем будущем владельцам iPhone из Европейского Союза будет предоставлена возможность устанавливать альтернативные магазины приложений. Это изменение является требованием закона о цифровых рынках, и Apple должна разрешить работу таких приложений на iOS до 7 марта 2024 года.

Российские разработчики маркетплейса также видят потенциал в этой возможности и надеются, что российские пользователи смогут воспользоваться этим новшеством. Генеральный директор АНО “Цифровые платформы” Арсений Щельцин рассказал о планах создать отечественный магазин приложений для iOS под названием NashStore.

На данный момент функциональность, позволяющая запускать альтернативные магазины на устройствах Apple, официально подтверждена только в ЕС. Однако Щельцин отметил, что возможно обойти региональные ограничения, если альтернативные магазины не будут доступны в России.

Эксперты также подчеркивают, что при выборе региона при активации устройства iOS пользователи могут столкнуться с трудностями, связанными с доступностью приложений для определенных стран. Например, чтобы использовать магазин приложений на территории РФ, пользователю может потребоваться выбрать регион из стран Европы. Это может вызвать проблемы с работой некоторых функций в приложениях, таких как музыка или кино.

В феврале компания Apple объяснила, как работает сканер радужной оболочки глаза в Vision Pro. Технология Optic ID распознает уникальность радужной оболочки и цветной части глаза, что позволяет пользователям быстро снимать блокировку Vision Pro, подтверждать покупки в Apple Pay, входить в сторонние приложения и получать доступ к конфиденциальным данным. Приложения, поддерживающие Face ID и Touch ID на iPhone и iPad, автоматически получают поддержку Optic ID на Vision Pro.