 

Мнение: Фактор Лужкова в деле полковника ФСБ

05.02.2024, 9:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Московском гарнизонном военном суде продолжается рассмотрение уголовного дела, материалы которого были переданы в суд еще в июле 2021 года. Это дело получило громкую публичную огласку вскоре после ареста подполковника ФСБ, руководителя банковского отдела управления «К» Кирилла Черкалина.

Чекиста арестовали 25 апреля 2019 года. В связанных с Черкалиным квартирах в ходе обысков обнаружили залежи долларов, евро, рублей – порядка 12 миллиардов в рублевом эквиваленте. Тогда же, весной 2019 года в уголовном деле появились еще два фигуранта, некогда служивших в ФСБ. Бывший замначальника управления «К» ФСБ, полковник Дмитрий Фролов, уволенный со службы 16 июля 2013 года. И бывший оперативник этого уже управления майор Андрей Васильев, отправленный в запас 19 марта 2014 года.

По версии обвинения, в конце 2011 года Черкалин, Фролов и Васильев завершили совершение преступления, убедив бизнесмена Сергея Гляделкина и его двоюродного брата, чиновника московской мэрии Игоря Ткача уступить за бесценок 49% компании «Юрпромконсалтинг».

Важный момент, о котором многие уже забыли.

28 сентября 2010 года президент России, в то время это был Дмитрий Медведев подписал указ «О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы», по которому Юрий Лужков был освобождён от должности мэра Москвы «в связи с утратой доверия президента Российской Федерации».

После освобождения Юрия Лужкова с должности мэра Москвы активизировалась работа по выявлению коррупционных проявлений, как в работе самого экс-мэра, так и его подчиненных.

После отставки Лужкова прошло больше года. А страсти продолжали накаляться. 25 октября 2011 года громкое заявление сделал руководитель администрации президента России. В то время на этой должности работал Сергей Нарышкин, нынешний глава Службы внешней разведки.

Так вот Нарышкин объяснил, что решение президента России об отправке Лужкова в отставку было обусловлено двумя причинами: «Это, во-первых, крайне неэффективное управление городом и, во-вторых, запредельный уровень коррупции, допущенный Лужковым и его окружением».

Это заявление было сделано за полторы недели до того, как Гляделкин и Ткач, якобы по «рекомендации» Фролова, Черкалина и Васильева, избавились от 49% доли в компании Юрпромконсалтинг.

Предположим, что это правда. Что чекисты еще в 2011 году получили информацию, что крупный чиновник мэрии Москвы Игорь Ткач вялятся «тайным акционером» нескольких коммерческих компаний, включая Юрпромконсалтинг. Скорей всего, тогда, в 2011 году, Ткач оказался бы в тюремной камере. И его арест был бы использован, как доказательство коррумпированности Юрия Лужкова.

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мой Telegram-канал. Подписывайтесь!

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / «Выиграю выборы и вся страна поедет на картошку»: интервью с кандидатом в президенты Сергеем Малинковичем

05.02 / Мнение: Как петля паразитов задушила современный Запад

05.02 / Подделки RuStore нашли в магазине Mi GetApps от Xiaomi

05.02 / Скандалы: «Я думала, что не переживу этого»

05.02 / Роскомнадзор предложил закрыть публичный доступ к информации о бликировке сайтов

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Штирлиц — моджахед, Сухов — развратник! Как афганцы смотрели советское кино

05.02 / Минцифры установило новые тарифы для пользования порталом «Госуслуги»

05.02 / Менеджеры Яндекса сохраняют контроль после продажи бизнеса

05.02 / Минобрнауки предлагает новую модель управления комплексными научно-техническими программами

05.02 / Белорусские бананы заменят на российском рынке поставки из Эквадора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика