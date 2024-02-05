Мнение: Фактор Лужкова в деле полковника ФСБ

В Московском гарнизонном военном суде продолжается рассмотрение уголовного дела, материалы которого были переданы в суд еще в июле 2021 года. Это дело получило громкую публичную огласку вскоре после ареста подполковника ФСБ, руководителя банковского отдела управления «К» Кирилла Черкалина.

Чекиста арестовали 25 апреля 2019 года. В связанных с Черкалиным квартирах в ходе обысков обнаружили залежи долларов, евро, рублей – порядка 12 миллиардов в рублевом эквиваленте. Тогда же, весной 2019 года в уголовном деле появились еще два фигуранта, некогда служивших в ФСБ. Бывший замначальника управления «К» ФСБ, полковник Дмитрий Фролов, уволенный со службы 16 июля 2013 года. И бывший оперативник этого уже управления майор Андрей Васильев, отправленный в запас 19 марта 2014 года.

По версии обвинения, в конце 2011 года Черкалин, Фролов и Васильев завершили совершение преступления, убедив бизнесмена Сергея Гляделкина и его двоюродного брата, чиновника московской мэрии Игоря Ткача уступить за бесценок 49% компании «Юрпромконсалтинг».

Важный момент, о котором многие уже забыли.

28 сентября 2010 года президент России, в то время это был Дмитрий Медведев подписал указ «О досрочном прекращении полномочий мэра Москвы», по которому Юрий Лужков был освобождён от должности мэра Москвы «в связи с утратой доверия президента Российской Федерации».

После освобождения Юрия Лужкова с должности мэра Москвы активизировалась работа по выявлению коррупционных проявлений, как в работе самого экс-мэра, так и его подчиненных.

После отставки Лужкова прошло больше года. А страсти продолжали накаляться. 25 октября 2011 года громкое заявление сделал руководитель администрации президента России. В то время на этой должности работал Сергей Нарышкин, нынешний глава Службы внешней разведки.

Так вот Нарышкин объяснил, что решение президента России об отправке Лужкова в отставку было обусловлено двумя причинами: «Это, во-первых, крайне неэффективное управление городом и, во-вторых, запредельный уровень коррупции, допущенный Лужковым и его окружением».

Это заявление было сделано за полторы недели до того, как Гляделкин и Ткач, якобы по «рекомендации» Фролова, Черкалина и Васильева, избавились от 49% доли в компании Юрпромконсалтинг.

Предположим, что это правда. Что чекисты еще в 2011 году получили информацию, что крупный чиновник мэрии Москвы Игорь Ткач вялятся «тайным акционером» нескольких коммерческих компаний, включая Юрпромконсалтинг. Скорей всего, тогда, в 2011 году, Ткач оказался бы в тюремной камере. И его арест был бы использован, как доказательство коррумпированности Юрия Лужкова.

Как обычно, выложил видео не только на YouTube, но и в Rutube.

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