Онколог выяснила, какие виды рака передаются по наследству

Онколог Юлия Шубина раскрывает наследственные аспекты рака и назвывает виды, которые могут передаваться по наследству. Среди них – рак молочной железы, рак яичников, медуллярный рак и некоторые виды рака толстого кишечника.

Наследственный рак составляет лишь небольшую часть общего числа злокачественных заболеваний. Около 80% случаев рака – результат случайных мутаций, обусловленных канцерогенами или нездоровым образом жизни.

Доктор Шубина советует женщинам с родственниками, страдавшими раком молочной железы или раком яичников, проходить генетический анализ для выявления риска этих видов рака. Также следует быть бдительными, если в семье были случаи рака кишечника, рекомендуется начать регулярные колоноскопии уже в среднем возрасте.

Влияние наследственности на развитие рака зависит от конкретного вида заболевания. Некоторые виды рака обусловлены явными генетическими мутациями, в то время как у других мутации могут проявляться менее очевидно. Предварительно оценить степень наследственной предрасположенности к раку невозможно.