 

Некорректная работа ПО привела к сбою в доменной зоне .ru 30 января

05.02.2024, 9:09, Разное
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Сбой в доменной зоне .ru, который произошел вечером 30 января, был вызван некорректной работой программного обеспечения (ПО), ответственного за механизм подписи файлов с данными зоны .ru. Об этом рассказал Андрей Воробьев, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ. Специалисты технического центра “Интернет” и MSK-IX уже занимаются анализом этой проблемы.

Воробьев подчеркнул, что это лишь предварительная версия расследования, и дополнительные исследования будут проведены. Ошибка в ПО стала причиной сбоя, который повлек за собой недоступность ряда сайтов в доменной зоне ru в России, как пишет сервис Downradar.

Координационный центр доменов .ru/.рф объяснил, что сбой в зоне .ru был связан с технической проблемой, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Глава Минцифры, Максут Шадаев, также заявил о начале расследования произошедшего сбоя и выразил поддержку идеи создания кибервойск для России.


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