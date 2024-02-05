 

Обнаружен ген, разрушающий митохондрии и мешающий похудеть

05.02.2024, 6:25, Разное
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Как сообщает издание Nature Metabolism, международная группа ученых, представляющих Соединенные Штаты, Германию, Швецию и Австралию, провела исследование, объяснившее процесс механизма возникновения фрагментации и дисфункции митохондрий в клетках жировой ткани.

Было установлено, что ключевую роль в данном процесс играет малый G-белок RalA, активирующий белок Drp1, отвечающий за деление митохондрий. При ожирении уровень RalA повышается, что оказывает на фрагментацию митохондрий стимулирующее воздействие и приводит к снижению окислительной способности клеток, что может быть связано с ожирением, инсулинорезистентностью и заболеваниями печени.

Опыты показали, что удаление RalA в клетках жировой ткани препятствует фрагментации митохондрий и повышает уровень окисления жирных кислот, таким образом способствуя борьбе с ожирением.   


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