 

Чугунная чашка из Оклахомы, возрастом в 300 миллионов лет

05.02.2024, 5:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Официально подобные предметы называются термином “неуместный артефакт”, потому что они найдены в таком археологическом слое, в котором их существование просто невозможно.

Таких артефактов на самом деле в истории было немало, но редко какие из них сохранились до современности, большинство просто пропали куда-то. Итак, что касается этой находки, то ее история началась в 1912 году в угольной электростанции городка Томас, что в штате Оклахома, США. Один из рабочих расколол кусок угля, который был слишком большим для тачки, и внутри него оказался небольшой предмет, похожий на чашу или горшок.

Чашу далее изучили и она оказалась сделана из чугуна (сплав железа с углеродом). Внутри кусков угля сохранился твердый отпечаток чаши, то есть получается, что она попала в уголь не недавно, а находилась в нем так долго, что каменный уголь сформировался вокруг нее. Затем было выяснено, что возраст угольного пласта, с какого к электростанции привезли эту партию угля, равнялся около … 300 миллионов лет!

В доказательство подлинности находки имеется небольшая записка, написанная тем самым рабочим, который и нашел эту чашу:

– Когда я работал на муниципальной электростанции в Томасе, Оклахома, в 1912 году я наткнулся на солидный кусок угля, который был слишком велик для использования. Я разбил его кувалдой. Этот железный горшок выпал из центра, оставив на куске угля отпечаток по форме горшка. Джим Столл (сотрудник компании) был свидетелем того, как я разбил уголь и он видел, как оттуда выпал горшок. Позже я проследил источник угля и обнаружил, что он добывается на шахтах Уилбертона, Оклахома.

В конце записки было написано имя этого рабочего “Фрэнк Дж . Кеннорд” и было дописано, что он “Приведен к присяге в Салпур-Спрингс, штат Арканзас, 27 ноября 1948 года”.

Угольные залежи шахты Уилбертона неоднократно изучались и до сих пор подтверждается, что им в самом деле около 295-300 миллионов лет.

На протяжении десятков лет эта чаша передавалась из рук в руки разным людям. Однажды она даже попала в руки специалистам по железным сплавам и они, изучая ее в течении нескольких дней, пришли к выводу, что предмет подлинный и ни разу не современный. Хотя как именно они это выяснили, не поясняется. Сейчас эта чугунная чаша вместе с копией письма Кеннорда хранится в так называемом Музей свидетельств сотворения мира в Глен-Розе, штат Техас.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / «Выиграю выборы и вся страна поедет на картошку»: интервью с кандидатом в президенты Сергеем Малинковичем

05.02 / Мнение: Как петля паразитов задушила современный Запад

05.02 / Подделки RuStore нашли в магазине Mi GetApps от Xiaomi

05.02 / Скандалы: «Я думала, что не переживу этого»

05.02 / Роскомнадзор предложил закрыть публичный доступ к информации о бликировке сайтов

05.02 / Рупор кремлевской пропаганды: Штирлиц — моджахед, Сухов — развратник! Как афганцы смотрели советское кино

05.02 / Минцифры установило новые тарифы для пользования порталом «Госуслуги»

05.02 / Менеджеры Яндекса сохраняют контроль после продажи бизнеса

05.02 / Минобрнауки предлагает новую модель управления комплексными научно-техническими программами

05.02 / Белорусские бананы заменят на российском рынке поставки из Эквадора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика