Чугунная чашка из Оклахомы, возрастом в 300 миллионов лет

Официально подобные предметы называются термином “неуместный артефакт”, потому что они найдены в таком археологическом слое, в котором их существование просто невозможно.

Таких артефактов на самом деле в истории было немало, но редко какие из них сохранились до современности, большинство просто пропали куда-то. Итак, что касается этой находки, то ее история началась в 1912 году в угольной электростанции городка Томас, что в штате Оклахома, США. Один из рабочих расколол кусок угля, который был слишком большим для тачки, и внутри него оказался небольшой предмет, похожий на чашу или горшок.

Чашу далее изучили и она оказалась сделана из чугуна (сплав железа с углеродом). Внутри кусков угля сохранился твердый отпечаток чаши, то есть получается, что она попала в уголь не недавно, а находилась в нем так долго, что каменный уголь сформировался вокруг нее. Затем было выяснено, что возраст угольного пласта, с какого к электростанции привезли эту партию угля, равнялся около … 300 миллионов лет!

В доказательство подлинности находки имеется небольшая записка, написанная тем самым рабочим, который и нашел эту чашу:

– Когда я работал на муниципальной электростанции в Томасе, Оклахома, в 1912 году я наткнулся на солидный кусок угля, который был слишком велик для использования. Я разбил его кувалдой. Этот железный горшок выпал из центра, оставив на куске угля отпечаток по форме горшка. Джим Столл (сотрудник компании) был свидетелем того, как я разбил уголь и он видел, как оттуда выпал горшок. Позже я проследил источник угля и обнаружил, что он добывается на шахтах Уилбертона, Оклахома.

В конце записки было написано имя этого рабочего “Фрэнк Дж . Кеннорд” и было дописано, что он “Приведен к присяге в Салпур-Спрингс, штат Арканзас, 27 ноября 1948 года”.

Угольные залежи шахты Уилбертона неоднократно изучались и до сих пор подтверждается, что им в самом деле около 295-300 миллионов лет.

На протяжении десятков лет эта чаша передавалась из рук в руки разным людям. Однажды она даже попала в руки специалистам по железным сплавам и они, изучая ее в течении нескольких дней, пришли к выводу, что предмет подлинный и ни разу не современный. Хотя как именно они это выяснили, не поясняется. Сейчас эта чугунная чаша вместе с копией письма Кеннорда хранится в так называемом Музей свидетельств сотворения мира в Глен-Розе, штат Техас.