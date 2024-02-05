Ученые впервые зафиксировали передачу болезни Альцгеймера от человека к человеку

Пять человек заразились болезнью Альцгеймера на ранней стадии от гормонов роста, полученных от трупов. Исследование, представленное британскими учеными, вызывает опасения относительно природы этой опустошительной болезни.

Исследование, опубликованное в журнале Springer Nature journal, рассматривает случаи пяти человек, которые десятки лет назад получали лечение гормоном роста в детстве. Эти гормоны были извлечены из гипофиза умерших доноров и использовались для стимуляции роста взрослого человека. В результате этого метода лечения примерно 1848 пациентов в Великобритании получили гормоны роста в период с 1959 по 1985 год.

Однако этот метод позднее был запрещен из-за случаев передачи гормонов роста, загрязненных прионами, которые привели к смертельным исходам от болезни Крейтцфельдта–Якоба (CJD).

По мнению исследователей, симптомы ранней деменции у пациентов могут быть результатом передачи бета-амилоидного белка из мозга доноров. Этот белок является ключевым компонентом болезни Альцгеймера, формируя бляшки в головном мозге.

У всех пятерых обследованных лиц болезнь развилась в раннем возрасте от 38 до 55 лет, приводя к серьезным изменениям в их повседневной жизни. При этом симптомы прогрессировали в достаточной степени, чтобы повлиять на их повседневную жизнь – в некоторых случаях очень быстро.

Один из обследованных мужчин впервые заметил, что становится все более забывчивым, в возрасте всего 38 лет. В то время он работал старшим менеджером, жил один и мог жить самостоятельно.

К 43 годам его состояние ухудшилось до такой степени, что он больше не мог жить один, его сестре приходилось управлять его личными и финансовыми делами, а он стал социально замкнутым.

Официальное тестирование в клинике когнитивных расстройств в возрасте 48 лет показало серьезное снижение интеллекта, включая глубокие языковые нарушения, потерю памяти и низкую скорость обработки данных.

– Я должен подчеркнуть, что это очень редкие случаи, и большая часть из них связана с медицинскими процедурами, которые больше не применяются, – отметил Джон Коллиндж, ведущий автор исследования и директор Института прионных заболеваний Университетского колледжа Лондона.

Сегодня синтетически производимые гормоны роста не представляют такой угрозы, поскольку они не могут передавать бета-амилоидный белок или болезнь Альцгеймера.