Мнение: О самом шокирующем каминг-ауте в России… Надежды больше нет?

Как ни привыкай, что #политика — циничная штука, а всё равно… Поражает…

Готов побиться об заклад, что именно от него вы не ожидали ничего такого. Как же-с: единственный вменяемый и адекватный политик в России сейчас. Противник насилия и конфликтов. Сторонник восстановления отношения с Западом, так неудачно «порушенных» волей одного человека в РФ. И — последняя надежда Украины на репарации.

Всё это — он: Борис Надеждин. Пока ещё кандидат в президенты России, чей статус определится сегодня. Давний соратник покойного Бориса Немцова и здравствующего Сергея Кириенко. Последний, по слухам, активно лоббирует бывшего депутата Госдумы от СПС в качестве живого свидетельства, как мало в РФ противников СВО. Но «погоны» якобы против.

И вот — такой афронт.

«#Россия специальную военную операцию Украине точно не проиграет. Абсолютно точно, это невозможно. Поэтому не будет никакой “капитуляции”, никаких репараций — ничего этого не будет. Абсолютно уверен в этом. Россия и русские очень хорошо воюют, и вся проблема именно в том заключается, что с той стороны такие же русские… Ну, они называют себя украинцами, но по природе своей такие же [как мы] люди. Это вот и мы такая нация, и украинцы — все готовы биться до конца».

Борис Надеждин.

Кандидат в президенты России.

«Альтернатива» Владимиру Путину.

Человек-мечта всех прозападных сил.

Исчерпывающе?

Всё стало понятным?

А насчёт России — тем более?

И на кого же теперь надеяться украинцам?

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