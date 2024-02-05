Мнение: О самом шокирующем каминг-ауте в России… Надежды больше нет?
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Как ни привыкай, что #политика — циничная штука, а всё равно… Поражает…
Готов побиться об заклад, что именно от него вы не ожидали ничего такого. Как же-с: единственный вменяемый и адекватный политик в России сейчас. Противник насилия и конфликтов. Сторонник восстановления отношения с Западом, так неудачно «порушенных» волей одного человека в РФ. И — последняя надежда Украины на репарации.
Всё это — он: Борис Надеждин. Пока ещё кандидат в президенты России, чей статус определится сегодня. Давний соратник покойного Бориса Немцова и здравствующего Сергея Кириенко. Последний, по слухам, активно лоббирует бывшего депутата Госдумы от СПС в качестве живого свидетельства, как мало в РФ противников СВО. Но «погоны» якобы против.
И вот — такой афронт.
«#Россия специальную военную операцию Украине точно не проиграет. Абсолютно точно, это невозможно. Поэтому не будет никакой “капитуляции”, никаких репараций — ничего этого не будет. Абсолютно уверен в этом. Россия и русские очень хорошо воюют, и вся проблема именно в том заключается, что с той стороны такие же русские… Ну, они называют себя украинцами, но по природе своей такие же [как мы] люди. Это вот и мы такая нация, и украинцы — все готовы биться до конца».
Борис Надеждин.
Кандидат в президенты России.
«Альтернатива» Владимиру Путину.
Человек-мечта всех прозападных сил.
Исчерпывающе?
Всё стало понятным?
А насчёт России — тем более?
И на кого же теперь надеяться украинцам?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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