 

MCP: миндаль способствует борьбе с лишним весом

05.02.2024, 3:05, Разное
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Как сообщает издание Mayo Clinic Proceedings, калорийность миндаля несколько отличается от заявленной, что показали результаты исследования, проведенного учеными, представляющими Университет Торонто.

В ходе эксперимента было установлено, что около 20% жиров, входящих в состав миндаля, вообще не усваиваются организмом, что показал анализ стула испытуемых. Стоит отметить, что данные калории давали ощущение сытости, в связи с чем общее потребление калорий у пациентов с высоким уровнем холестерина снизилось на 2%, в связи с чем некоторым даже удалось несколько снизить массу тела.

Полученные результаты дают новую надежду тем, кто стремится поддерживать здоровый образ жизни и похудеть, но ученые отмечают, что это лишь первый шаг, подчеркнув, что для подтверждения эффекта миндаля требуется проведение дополнительных исследований.   


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