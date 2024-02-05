MCP: миндаль способствует борьбе с лишним весом

Как сообщает издание Mayo Clinic Proceedings, калорийность миндаля несколько отличается от заявленной, что показали результаты исследования, проведенного учеными, представляющими Университет Торонто.

В ходе эксперимента было установлено, что около 20% жиров, входящих в состав миндаля, вообще не усваиваются организмом, что показал анализ стула испытуемых. Стоит отметить, что данные калории давали ощущение сытости, в связи с чем общее потребление калорий у пациентов с высоким уровнем холестерина снизилось на 2%, в связи с чем некоторым даже удалось несколько снизить массу тела.

Полученные результаты дают новую надежду тем, кто стремится поддерживать здоровый образ жизни и похудеть, но ученые отмечают, что это лишь первый шаг, подчеркнув, что для подтверждения эффекта миндаля требуется проведение дополнительных исследований.