Установлена причина гибели города библейского Голиафа

Как сообщает РИА Новости, археологи ответили на вопрос, как именно пал город Геф, уроженцем которого был библейский персонаж Голиаф.

В Библии речь идет о том, что город сожгла армия арамейского царя Азаила, но были предположения, согласно которым разрушения могли быть вызваны землетрясением или метеоритами, как в случае с Содомом и Гоморрой, однако версии о природных катаклизмах не подтвердились.

Анализ кирпичей с места, где находился город, показал, что сгорели практически все дома, причем так, будто пожар полыхал в течение нескольких десятилетий. Исследователи пришли к выводу, что город мог быть сожжен врагами, которым удалось проникнуть за стену.